Yenişehir Belediyesi 5 Bin Metrekarelik Bisiklet Eğitim Parkı Açtı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Fuat Morel Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik bisiklet eğitim parkının açılışını yaptı. 2015 yılında yaşamını yitiren ekoloji hareketinin önemli isimlerinden Mersinli "Bereket Ana" olarak tanınan Remziye Günay Eryılmaz'ın adının yaşatıldığı parkta, her yaştan vatandaş hem güvenli bir şekilde bisiklet kullanmayı öğrenecek hem de keyifli vakit geçirebilecek.

Yenişehir'deki yeşil alan sayısı arttırırken, sağlıklı yaşama ve bisiklet sporunun yaygınlaşmasına da katkı sağlayan Mersin Yenişehir Belediyesi, tematik bir park olarak inşa ettiği Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Parkın açılışına, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, Remziye Günay Eryılmaz'ın eşi Vahap Eryılmaz, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çocuklar ve çok sayıda bisikletsever katıldı.

Yenişehir Belediyesi farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarla donattığı parkta, çocuklara ve yetişkinlere bisiklet eğitimleri verecek. Bu sayede vatandaşlar bisiklet sürme becerilerini geliştirme ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı da bulacak.

"REMZİYE GÜNAY ERYILMAZ'IN YAŞAMA BAKIŞ AÇISIYLA BİZİM BELEDİYECİLİĞE BAKIŞ AÇIMIZ ÇOK ÖRTÜŞÜYOR"

Remziye Günay Eryılmaz'ın adının Yenişehir'de yaşayacağını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eryılmaz'ın yaşama bakış açısıyla kendilerinin belediyeciliğe bakış açılarının örtüştüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mersin'de bisikletli yaşam, caretta carettaların korunması, narenciyelerin yaşatılması ve değerlendirilmesi, kompost gübre üretimi, organik tarım, doğal enerji üretimi, yerli malı tüketimi, çocuk eğitimi ve kadının gücü gibi pek çok konuda çalışma yapmış, emek vermiş bir insanın ismini yaşatmak bizim için bir görevdi. Remziye Günay Eryılmaz'ın yaşama bakış açısıyla bizim belediyeciliğe bakış açımız çok örtüşüyor. Böylesine kıymetli çalışmaları yapan bir ismi yaşatmak, gelecek nesillere anlatmak çok önemli. Onun yaşama bakış açısı gelecek nesillere örnek teşkil edecek."

"BİZ ELBETTE Kİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ VE ÖRNEK OLMAK GİBİ DE BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Yönetim anlayışlarını oluşturan 6 temel ilkeden biri olan Ekoloji ilkesi kapsamında göreve geldikten hemen sonra önemli adımlar attıklarını ve örnek teşkil edecek uygulamalara imza attıklarını kaydeden Başkan Özyiğit, şöyle devam etti:

"Göreve geldikten hemen sonra İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayarak, Türkiye'deki 19. belediye olduk. Tabi uluslararası sözleşmeler ve temaslar kıymetlidir. Ama sözleşmeler imzalandıktan sonra genellikle bir rafta durur, bir toplantı olan kadar takibi yapılmaz. Ancak biz öyle yapmadık. Altını doldurduk, gerekli çalışmaları yaptık. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)'nı hazırlayarak, 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan Türkiye'nin ilk ilçe belediyesi olduk. Ayrıca "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı"nda, iklim farkındalık anketine yer veren ilk ilçe belediyesi de olduk.Diyeceksiniz bu plan ne işe yarar? Değerli arkadaşlar, hayatımızdaki en büyük eksik, bilimsel değerlere dayalı bir şey yapmamamız. İlgimizin, görgümüzün yettiği kadar işler yapıyoruz. Planlı işler yapamıyoruz. Bir eylem planı hazırlamak, kişilere bağlı olmaksızın bir kurumun içerisinde başkan kim olursa olsun, yönetici kim olursa olsun o plana bağlı kaldığı müddetçe bu kurumu bilimsel olarak yönetir. ve kenti 2050 yılında nötr emisyona taşıması için gerekli olan işlemler neyse onları uygular. Şimdi biz bu SECAP sürecini hazırladık ve bunu ilgili kuruma gönderdik 2030 hedeflerimizi açıklayan eylem planı şuanda ilgili sayfada yer almış durumda. Şimdi 2050'ye yönelik gönderdik dolayısıyla o da yer alacak. Diyeceksiniz ki sadece Yenişehir'de sıfır emisyonu yakalayınca ne elde etmiş olacaksınız. Biz elbette ki üzerimize düşeni yapacağız ve örnek olmak gibi de bir sorumluluğumuz var."

"23 BİN METREKARELİK 7 PARKIMIZI HİZMETE AÇMIŞ OLDUK"

Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Park ile birlikte toplamda 23 bin metrekareden oluşan 7. parkı hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Abdullah Özyiğit, çalışamalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ülkede kimsenin kapağını açmadığı, kimsenin ele almadığı konuları ele alarak onları belli bir kademeye kadar getirdik. Daha ileriye de götüreceğiz. Eğitim konusunda yaptığımız çalışmaları hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Bugün ülkemizde 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi dediğimiz süreci ele alan tek kurumuz değerli arkadaşlar. 'Tek kurum' diyorum yani tek belediye demiyorum. Yaptığımız projeler bu ülkenin geleceğini kurtarmaya yönelik projeler olduğunun altını çizmek istiyorum. Bugün burada Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkımız ile birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana 23 bin metrekarelik 7 parkımızı hizmete açmış olduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Bütün mahallelerimizde sağlıklı kentler yönergesine uygun çalışmalarımızı yapıyoruz. O konuda da bir yol haritamızı hazırladık. Sağlıklı kentler yönergesi bir kentte yaşayanların yeşil alana ulaşılabilirliği 500 metre mesafesinde olması gerektiğini belirtiyor, Yenişehir'imizde yeşil alanlara ulaşma mesafesi 300 metre seviyesinde, daha iyi olması için daha çok çaba sarf edeceğiz. Daha çok yeşil alan üreteceğiz."

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ, YAŞANABİLİR BİR YENİŞEHİR'İ BİRLİKTE HAZIRLAYACAĞIZ VE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Mersin'in ilk çevre dostu binasını yaptıklarını ve bu uygulamanın örnek olduğunu belirten Başkan Özyiğit, "Çevreye duyarlı yeşil bina noktasında büyük bir çabamız var. Fuat Morel Mahallemizde inşa ettiğimiz Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM) Mersin'in ilk yeşil binasıdır. Biz bu ilk yeşil bina yaptıktan sonra bu üretimleri yapan müteahhitleri teşvik ettik ve tam 17 proje yeşil bina sertifikasına bağlı olarak yapılıyor. Hep birlikte başaracağız, yaşanabilir bir Yenişehir'i birlikte hazırlayacağız ve geleceğe taşıyacağız. Yenişehir'i bir aile olarak düşünürsek, belediye başkanını da o ailenin bir reisi olarak düşünebiliriz. Bir aile reisi ne ister? Bir çocuk dünyaya geldiğinde o çocuğun sağlıklı olmasını, eğitimli olmasını, iyi bir geleceğe sahip olmasını, gelecekte yaşanabilir bir ortamda hayat sürmesini ister. Biz de belediye olarak bunları yapıyoruz. İyi ki varsınız Yenişehir'imizde çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz ve çok daha güzel bir gelecek yakın"dedi.

Parkın yapımında emeğe geçenlere teşekkür eden Başkan Abdullah Özyiğit, "Bu parkımızın yapımına emek veren Remziye Günay Eryılmaz'ın değerli eşi Vahap Eryılmaz'a, oğulları Sayın Mehmet ve Ahmet Eryılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum.Bisikletli yaşama gönül veren, yaşanılabilir bir gelecek için farkındalık oluşturan Mersin Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Ebru Petek Budur'a ve tüm kadınlara, ayrıca bizimle daima iş birliği içerisinde olan ve kıymetli işlere imza atan Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ve tüm dernek üyelerine, Bisikopat Kadınlar Bisiklet Topluluğu Başkanı Dilek Tol ve arkadaşlarına ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VAHAP ERYILMAZ: "BAŞKANIMIZA ÖMRÜMÜZ YETTİĞİ SÜRECE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Remziye Günay Eryılmaz'ın eşi Vahap Eryılmaz ise yaptığı konuşmada Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kendilerini geri çevirmediğini ve böyle bir projeye hayata geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yıllarca emek sarf etmiş, gönül vermiş bu işin sevdalısı olarak yıllarını vermiş eşim Remziye Günay Eryılmaz, bisikletle ilgili, birçok belediye başkanının kapısını çalmış ancak netice alamamıştı. Ancak Yenişehir Belediye Başkanımız bizi geri çevirmedi. Bu en büyük bir değerdir. Sayın Başkanımızı ziyaret ettiğimizde, konuyu açıkladığımızda yanımızda değerli arkadaşlarımızda vardı. Kendisine bir dosya sunduk. Dosyayı aldı, inceledi. ve şaşkınlıklar içerisinde 'böyle bir dosyayı mimarlar, mühendisler dahil bu işi yapamaz' dedi. Hemen ilgili personeline talimatı verdi. ve 'hemen başlayın' dedi. Türkiye'de böyle başkanlar istiyoruz. Sözde değil, havanda su döverek başkanlık yapılmaz. İş yapacaksın. Ortaya bir şey koyacaksın. Şimdi eşim eğer şu anda sağ olsaydı öyle tahmin ediyorum ki Abdullah Bey'e sarılırdı, öperdi. Ama şu anda yine eşimi Abdullah Bey'in yanında bu şekilde görmek istiyorum. Huzurunuzda Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Başkan. Ben öyle herkese 'gerçekten başkan' demem. Siyasi partisi, siyasi görüşü ne olursa olsun fakat içten gelerek, ülkemizin böyle başkanlara, düzgün insanlara, dürüst insanlara, sağlam insanlara ihtiyacı var. Bizlerde bireysel olarak, böyle arkadaşlarımızı, böyle insanlarımızı gönülden desteklememiz gerekiyor. İyi bulduğumuz, inandığımız, dürüst insanlara canı gönülden sahip çıkmamız gerekiyor. ve Başkanımıza ömrümüz yettiği sürece sahip çıkacağız."