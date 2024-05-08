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21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık olayında,11 Milyon 69 Bin ele geçirildi

ISPARTA - Isparta merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 Milyon 69 Bin 033 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli şahıstan 13'ü tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, vatandaşları telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta merkezli olmak üzere Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da bir işyerine yapılan operasyonda 3 Milyon 874 bin lira ele geçirildi. İş yerinde bulunan 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden İ.Y. ve R.U. isimli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.B. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca, dolandırıcılıktan elde edilen paraların aktarıldığı banka hesabı sahibi, banka hesabını kullandıran ve banka hesabı temin eden C.Y.E., İ.A., E.D., S.G., D.Y., C.D., B.B., C.V., O.T.K., Y.K., B.G., F.T. ve D.H. isimli şüpheliler yakalandı. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.G., D.Y., O.T.K. ve D.H. isimli şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. B.B. ve B.G.G. isimli şüpheliler ise Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.F.Ö., E.A., E.B. ve V.O.'nun ise farklı illerde meydana gelen dolandırıcılık suçlarından tutuklu bulundukları öğrenildi.

-21 ilde toplam zarar 11 Milyon 69 Bin 033 lira

Şüpheli şahısların, Isparta'da karıştığı 9 olayda toplam zararın 1 Milyon 523 Bin 800 lira, İstanbul'da 6 olayda toplam zararın 3 Milyon 285 300 lira, İzmir'de 3 olayda toplam zararın 773 Bin 220 lira, Bitlis'te 3 olayda toplam zararın 533 Bin 150 lira, Antalya'da 2 olayda toplam zararın 300 Bin lira, Bursa'da 2 olayda toplam zararın 1 Milyon 972 Bin 500 lira, Şanlıurfa'da 2 olayda toplam zararın 748 Bin 550 lira, Ankara'da 1 olayda 84 Bin 280 lira, Adıyaman'da 70 Bin 000 lira, Balıkesir'de 221 Bin 425 lira, Eskişehir'de 320 Bin lira, Gaziantep'te 360 Bin lira, Giresun'da 237 Bin 566 lira, Kocaeli' de 103 Bin 400 lira, Konya'da 131 Bin 972 lira, Kırıkkale'de 87 Bin 670 lira, Manisa'da 101 Bin 500 lira, Zonguldak'ta 160 Bin lira, Van'da 54 Bin 700 lira olduğu Tokat ve Çanakkale 1 olayın gerçekleştiği ancak zararın olmadığı belirlendi. Operasyon sonucunda 21 ilde meydana gelen 41 olayda 11 Milyon 69 Bin 033 lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, operasyonlarda 17 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 16 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet modem ve 1 adet CD kart ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheliden 13'ü nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile 2 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.