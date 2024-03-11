25 İlde "Narkoçelik-6" Operasyonları: 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütü çökertildi
Operasyonlarda 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin adet uyuşturucu hap geçirildiğini, 245 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 İlde düzenlenen "Narkoçelik-6" Operasyonlarında; 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütü çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 25 İlde düzenlenen "Narkoçelik-6" Operasyonlarında; 8 ayrı Sokak Satıcısı Yerel Suç Örgütü çökertildiğini belirterek 654 Kg Uyuşturucu Madde ve 796 Bin adet Uyuşturucu Hap geçirildiğini, 245 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 488 ekip, bin 472 personel ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep'te düzenlenen "NARKOÇELİK-6" operasyonlarında;
Bazı İllerde çökertilen yerel suç örgütleri, ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 yerel organize suç örgütü çökertildi. 30 bin sentetik ecza ele geçirildi. 62 Sokak Satıcısı yakalandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 yerel organize suç örgütü çökertildi. 135 kg esrar ele geçirildi. 45 Sokak Satıcısı yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 yerel organize suç örgütü çökertildi. 54 kg skunk ele geçirildi. 19 Sokak Satıcısı yakalandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 88 kg metamfetamin ve 4 kg afyon sakızı ele geçirildi.
4 Zehir Taciri yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
43 kg sentetik kannabinoid ve Muhtelif miktarda skunk ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 18 kg bonzai ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 62 kg skunk ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 68 kg metamfetamin, 62 kg eroin, 8 kg kokain ve 12 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 5 Sokak Satıcısı yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 108 bin adet captagon hap ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 38 kg skunk ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 kg bonzai ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 620 bin adet captagon hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kg kokain,3.5 kg eroin ve 11 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. 5 Sokak Satıcısı yakalandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
58.5 kg skunk ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 25 bin adet captagon hap ele geçirildi.
1 Zehir Taciri yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.
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