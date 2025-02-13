Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi yaralandı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kaza yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Erzurum'a giden otobüs saat 8 sularında Genç ilçesine 8 kilometre kala aşırı buzlanma nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 41 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olduğunu değerlendiriyoruz. Yaralılara 112, AFAD, UMKE, jandarma ekiplerimiz müdahale etti. Yaralılarımız hastanelere intikal ettirildi."
İşte kaza yerinden ilk görüntüler:
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı - Son Dakika
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