Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

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Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

13.02.2025 21:43  Güncelleme: 21:55
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Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

4 ÖLÜ, 30'DAN FAZLA YARALI

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi yaralandı.

BİNGÖL VALİSİ'NDEN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kaza yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Erzurum'a giden otobüs saat 8 sularında Genç ilçesine 8 kilometre kala aşırı buzlanma nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 41 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olduğunu değerlendiriyoruz. Yaralılara 112, AFAD, UMKE, jandarma ekiplerimiz müdahale etti. Yaralılarımız hastanelere intikal ettirildi."

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Kaynak: İHA-DHA-AA

Bingöl\'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30\'dan fazla yaralı

3-sayfa, Güncel, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Habip Erdoğan:
    geçmiş olsun inşallah Allah şifa versin yaralılara 38 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    arkadaş heryer kar buz herkes basıyor herkesin acelesi var ağır gideyim usul gideyim 10 dk sonra gideyim diyen yok. 36 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Yardımcıları Olsun.. Allah rahmet eylesin 23 0 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Allah rahmet eylesin yollar karlı aman diyeyim yavaş gidin geç gidin geç olsun hayırlı olsun.. 16 0 Yanıtla
  • Serif Huy:
    mübarek gecede yarabbim vefat edenleri şehit yarali olanlarada şifa ver ey rabbim 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Allah rahmet eylesin, Emniyet kemeri takmanın önemi, lütfen bu konuda çok hassas olalım, Böyle bir kazada kemerler takılı olsa hiçbir şey olmayabilirdi. otobüsler öyle yan yatmayla ezilip bükülen araçlar değildir. 10 0 Yanıtla
  • Demirtas null:
    Kar kış soğuktur oralar. Rabbim yaralı ve yakınlarına yardım etsin inşallah. Ölenlere rahmet diliyorum. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Kar buz içinde, Allah yardımcıları olsun inşallah, geçmiş olsun, yaralılara acil şifalar, hayata veda edenlere Allah rahmet eylesin. 1 0 Yanıtla
  • Emin Bege:
    çok geçmiş olsun vefat edenlerin Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 1 0 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    Rabbim beterinden korusun ölülere rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum 0 0 Yanıtla
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