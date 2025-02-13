Bingöl\'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30\'dan fazla yaralı

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

4 ÖLÜ, 30'DAN FAZLA YARALI

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi yaralandı.

BİNGÖL VALİSİ'NDEN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kaza yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Erzurum'a giden otobüs saat 8 sularında Genç ilçesine 8 kilometre kala aşırı buzlanma nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 41 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olduğunu değerlendiriyoruz. Yaralılara 112, AFAD, UMKE, jandarma ekiplerimiz müdahale etti. Yaralılarımız hastanelere intikal ettirildi."

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

Kaynak: İHA-DHA-AA