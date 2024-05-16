Bozdoğan-39 Operasyonunda 239 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Bozdoğan-39 Operasyonunda 239 Kişi Yakalandı

Bozdoğan-39 Operasyonunda 239 Kişi Yakalandı

Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-39' operasyonları sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 kişi yakalandı. Operasyonlar sırasında silahlar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

16.05.2024 15:29
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Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Bozdoğan-39' operasyonları çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 kişi yakalandı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yurt dışında bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının illegal yollarla ülkemize geçişine aracılık ettikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, Örgütünün 'Siyasi Alan Yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdikleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve Nevruz etkinliklerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozdoğan-39 Operasyonunda 239 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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