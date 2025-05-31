Bursa\'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu

Bursa merkezli 25 ilde 33 ayrı adrese 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçu kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna dair yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların dolandırıcılık suçu işledikleri ayrıca yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin suça aracılık ederek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda 27 Mayıs 2025 Salı günü, Bursa başta olmak üzere Adana, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38 şüpheli şahıs tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Cezaevinde bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Ayrıca, 'Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçundan şüpheli şahıs ve şirketlerin çok sayıda banka hesaplarına ve şüpheli 2 şahsa ait 2 adet araca el konuldu. - BURSA