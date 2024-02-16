Velimeşe\'de yaşanan tren kazasında iki bacağını kaybeden yaşlı adam darp edildi

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30 yıl önce Velimeşe'de geçirdiği tren kazasında iki bacağını birden kaybeden ve 2 yıldır Çerkezköy'de bakım merkezinde kalan Avni Kılıçaslan'ın darp edildiği iddiasının ardından olayla ilgili 1 sağlık görevlisi tutuklanırken, olayla ilgili ifadeler de ortaya çıktı. Ortaya çıkan "Kafasına tekme attım, top gibi sektirdim" ifadeleri adeta kan dondurdu.

Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde kalan 3 çocuk babası 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre Özel Trakya Bakım Merkezi'nde başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırılırken, ailenin şikayeti üzerine derinleştirilen soruşturmada bakım merkezinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Keşan'da gözaltına alınan kurum personelinden M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, M.C.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Avni Kılıçaslan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınırken, yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Darp anları güvenlik kameralarına yansıdı

Kurumun güvenlik kamerası görüntülerinde 2 kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen Kılıçaslan'ın içeriden iteklediği kapının, kurum personelince dışarından defalarca tekmelendiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde oldukça zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.S.'nin kapıyı, Kılıçaslan'ın üzerine tekmeleyerek kapattığı, 2 personelin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personellerden M.S.'nin tarafından Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı görüldü.

Suçlamaları kabul etmedi

Soruşturmada tutuklanarak cezaevine konulan M.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken olay günü saat 06.45 sıralarında birinci katta bakım gören Avni Kılıçaslan'ı kontrol etmek amacıyla odasına girdiğinde Kılıçaslan'ın yere düşmüş halde ve yüzünde kanlar olduğunu gördüğünü söyleyen M.S.'nin ifadesinde, telsizden anons geçip hemşire istediğini, hemşire geldikten sonra tekerlekli sandalyeye bindirerek ortak alana çıkardıklarını, daha sonra ambulans ile hastaneye götürdüklerini söylediği öğrenildi.

"Diğer hastalar rahatsız olmasın diye odadan çıkmasını engelledim"

Soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan M.C.B.'nin de ifadesinde "Olay tarihinde Avni'nin olduğu odanın kapısı açıkken içeride M.S.'nin Avni'yi kolundan tutup yerden kaldırmaya çalıştığını gördüm. Ben de içeri girerek Avni'yi tekerlekli sandalyeye oturttum. Bu esnada Avni'nin alnında kanama vardı, kanamayı ben bezle sildim. Bu kanamanın M.S.'nin eyleminden dolayı olup olmadığını bilmiyorum. M.S.'ye sorduğumda yere düştüğünü söyledi. Yaklaşık yarım saat sonra Avni'yi kontrol etmek için odasına gittim, bu esnada sersemlemiş vaziyette olduğunu gördüm. M.S.'ye Avni'yi hazırlaması gerektiğini ve C blok ortak salona bırakması gerektiğini söyledim. Ancak M.S. Avni'yi herkesin olduğu ortak salona bırakmış, sonra bakım merkezimize ait ambulans tipi araçla hastaneye sevkini yaptık" dediği öğrenildi. M.C.B.'nin Avni Kılıçaslan'ın odadan çıkmasını engellediği görüntülerle ilgili de "Diğer hastaların rahatsız olmasını istemediğim için odadan çıkmasını engelledim" savunmasını yaptığı öğrenildi.

"Kafasına tekme attım, top gibi sektirdim"

Olayda ilgili merkezde çalışanların ifadeleri de alındı. Trakya Bakım Merkezi'nde çalışan N.K.'nin ifadesinde, olay günü saat 06.45 sıralarında işlerinin bittiğini ve dinlenmek için A blok zemin kata indiğini, yangın merdivenine giden koridorda M.S. ile diğer çalışanlar arasında sohbet başladığını, kendisinin de yakın mesafede olduğu için duyduğu konuşmada M.S.'nin 'Avni ile küfürleştik, Avni odasına girmemek için direndi, ben de tekerlekli sandalyeye tekme atarak içeriye soktum. Avni de tekerlekli sandalye ile yere düştü. Avni'yi yerden aldım yatağına koydum. O sırada Avni yakama yapıştı ve yaka kartımı kopardı, ben de cebimde bulunan el fenerini çıkardım Avni'nin yüzüne tuttum ve Avni'yi tokat ve yumrukla bayağı dövdüm. Sonra hırsımı alamadım yere fırlattım. Yerde kafasına tekme attım, top gibi sektirdim' dediğini, sonrasında M.S.'nin 'Ben şuna bir bakayım ölmüş kalmış olmasın' diyerek koridordan ayrıldığını, Avni Kılıçaslan'ın bu durumdan dolayı fenalaşması sonucu yaklaşık yarım saat sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söylediği öğrenildi.

"Avni'yi darp ettiğini anlattı"

Kurum çalışanlarından A.A.'nın da ifadesinde aynı gün saat 06.30 sıralarında işlerinin bittiğini ve mola vermek için iş arkadaşları S.Y. ve M.C.B ile birlikte A blok zemin kat yangın merdivenine giden koridora inip burada sohbet etmeye başladıklarını belirterek, "M.S. isimli şahıs yanımıza geldi. Yanımıza geldiğinde ellerinde kan lekeleri vardı ve elleri yaralıydı. Bir anda Avni isimli şahsı darp ettiği konusunda konuşmaya başladı. Ellerini bize göstererek bize hitaben 'Avni'nin odasına gittim, Avni'nin yüzüne fener tuttum, yatağında Avni'yi biraz dövdüm, sonra Avni yere düştü, kafasını çarptı, ben de yüzüne tekme attım' dedi. M.C.B., M.S.'nin anlattıklarını duyar duymaz yanımızdan ayrıldı. M.S. de hemen arkasından gitti. 3-5 dakika sonra M.C.B. telsizden anons yaparak acil hastane çıkışı olduğunu ve acil hastaneye gitmeleri gerektiğini söyledi. Ardından Avni isimli şahsın yaralandığını öğrendim. Avni isimli şahıs tedavileri için hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi.

"'Yardım edin, polis' diye bağırdığını duydum"

Kurum çalışanlarından S.Y.'nin de ifadesi alınırken, onun da ifadesinde A.A.'nın ifadelerini doğruladığı öğrenildi. Kurumda kalan Ş.İ.'nin de ifadesinde gece vakti sesler duyduğu için uyandığını, seslerin geldiği odaya yöneldiğinde bakımevi personeli olan M.C.B. ve M.S.'nin yerde yatar vaziyette bulunan Avni Kılıçaslan'ı karın ve göğsünden tekmeleyerek darp ettiğini gördüğünü ve şahıslara 'ne yapıyorsunuz, adamı rahat bırakın' dediğinde şahısların kendisine cevap vermediğini ve Avni Kılıçaslan'ı darp etmeye devam ettiklerini, daha sonra odasına giderek uyuduğunu, Avni Kılıçaslan'ın darbe edildiği sırada 'yardım edin, polis' dediğini duyduğunu söyledi.

Soruşturmada Trakya Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü F.A.'nın da ifadesi alındı. İfadesinde olay günü saat 07.45 sıralarında Avni Kılıçaslan isimli hastanın düşerek yaralandığı ve hastaneye götürüldüğü bilgisini aldığını söyleyen F.A.'nın, "Saat 08.30 sıralarında kamera kayıtlarını inceledim. Kamera kayıtlarını incelediğimde M.C.B. ve M.S.'nin hastanın hastaneye götürülmesi sırasında ihmallerinin olduğunu fark ettim. Daha sonra 2 şahsın işine son verdim. 7 Şubat günü Ş.İ. isimli hastamız benimle konuşmak istemiş. Odasına gittiğimde o iki kişinin Avni Kılıçaslan'ın dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine ben yeniden kamera kayıtlarını izlerken hastanın ailesi geldi ve incelemem yarım kaldı. Ailenin hastanede aldığı bilgide darp olduğunu söylemesi üzerine kamera kayıtlarını hızlı bir şekilde inceleyerek evrakları hazırladım. 8 Şubat günü Çerkezköy Adliyesi'ne giderek konu hakkındaki tüm evrakları ve kamera görüntülerini teslim ettim" dediği öğrenildi. - TEKİRDAĞ