2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili kan donduran iddia - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili kan donduran iddia

Geniş Video İzle

Geçen yıl cinsel istismar sonucu ölen 2 yaşındaki Nisanur bebeğin ablasının da cinsel istismara maruz kaldığı iddiası üzerine soruşturma genişletilmişti. Duruşmada tanık olarak dinlenen annenin üvey kardeşi, ''Meryem'in evine gelen erkekleri duyuyorduk, inanmıyorduk. Ama işin aslı öyle değilmiş. 2 yeğenimin başını yaktı. Nisanur'un ablasına sürekli uyku ilacı veriyordu'' dedi.

27.09.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 2 yaşındaki Nisanur bebeğin cinsel istismar sonucu ölümünün ardından, abla R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla soruşturma genişletilmişti. Anne ve 3 şahsın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıklar, savcılıkta verdiği ve suçu kabullendikleri ifadeleri reddetti. Tanık olarak dinlenen anne Meryem Ö'nün üvey kardeşi T.Y. duruşmada Nisanur'un ablasıyla ilgili kan donduran iddialarda bulundu.

NİSANUR BEBEK KURTARILAMADI

Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Meryem Ö.'ye (38) ait evde geceyi geçiren Furkan Sevinç, kadının 2 yaşındaki çocuğu Nisanur Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Evde bayılınca Furkan Sevinç tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek daha sonra sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Furkan Sevinç, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'nitelikli cinsel istismar' suçundan da üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

NİSANUR'UN ABLASIYLA İLGİLİ KAN DONDURAN İDDİALAR

Ölen çocuğun ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı iddiası üzerine genişletilen soruşturmada anne Meryem Ö. ile birlikte Özkan Ç., Cemil S. ve Mehmet G. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Metin Sucu isimli şüpheli, İstanbul'da yakalanıp polis otosunda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine getirildiği sırada yolda öldü. Metin Sucu'yu getiren polis otosundaki polis memurları Mehmet Y. (41) ve Muhammet Emin C. (34) ile bekçi Uğur O. (36), 'Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme' suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırıldı. Bartın'da görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Meryem Ö., Özkan Ç, Cemil S. ve Mehmet G. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SAVCILIK İFADELERİNİ REDDETTİ

Duruşmada Mahkeme Başkanı'nın anne Meryem Ö'ye emniyet ve savcılık verdiği, "kendisinin ve kızının, 3 tutuklu sanık ile farklı zamanlarda ilişkiye girdiği" ve "Kızıyla birlikte 30-40 kişiyle birlikte olduğu" yönündeki ifadelerini hatırlatarak, olayın doğruluğunu sordu. Anne Meryem Ö ise, "Ben kimseyle parayla ilişkiye girmedim. Bunların hepsi yalan. Nisanur'un ölümünden sonra psikolojim çok bozuktu. Emniyette ve savcılıkta baskıdan dolayı böyle bir ifade verdim. Bir anne kızını satar mı? Ben öyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey yok ve olamaz, bunların hepsi yalan. R.Ö. hala kardeşinin öldüğünü bilmiyor. Ben ilk verdiğim ifadelerde kendimde değildim, kendimi yeni yeni topluyorum" ifadelerini kullandı.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

Mahkeme başkanının, savcılıkta verdiği "Meryem'i ve kızı R.Ö.'yü para karşılığı satıyorum" sözlerinin hatırlattığı tutuklu sanıklardan Mehmet G., "Biz Meryem ile evlenme amaçlı tanıştık. Ama kafamız uymadı. Zaten ondan sonra hiç görüşmedik. Savcılıkta verdiğim bu ifadelerin hiçbirini kabul etmiyorum. Bu ifadeleri baskı altında verdim" dedi.

Savcılık ifadesinde R.Ö.'nün ayranına uyku ilacı katıp cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden sanıklardan Cemil S., eski ifadelerini reddederek, "Ben bu ifadeleri kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Bu ifadeleri baskı altında verdim. Ben adaletten yanayım" diye konuştu. Sanıklardan Özkan Ç. ise uzun zamandır Meryem Ö. ile görüşmediğini ve hiçbir şeyden haberi olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

TANIKLAR DİNLENDİ

Meryem Ö.'nün daha önce oturduğu mahallede bakkal işleten S.K ise, "Bazen Nisanur'u bizim dükkana 5-10 dakika bakmamız için bırakırdı, biz de bakardık. R.Ö.'yü ise sabahları okula giderken görürdük. Her zaman uykulu olurdu. Annesi uyumadığı için uyku ilacı verdiğini bize söylerdi" ifadelerine yer verdi.

"DİĞER KIZINA SÜREKLİ UYKU İLACI VERİYORDU"

Tanık olarak dinlenen Meryem Ö'nün üvey kardeşi T.Y. de gözyaşlarını tutamazken, "Meryem'in evine gelen erkekleri duyuyorduk, inanmıyorduk. Ama işin aslı öyle değilmiş. 2 yeğenimin başını yaktı. R.Ö.'ye annesi sürekli uyku ilacı veriyordu" diye konuştu. Anne Meryem Ö, kızı R.Ö'ye uyku ilacı verdiği yönündeki iddia ve suçlamaları da kabul etmedi.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

DURUŞMA ERTELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatlarının da bulunduğu duruşmada, anne, diğer sanıklar ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, olayın şüphelisi Metin Sucu'nun ölümünde polis memurlarının ceza aldığı mahkeme evrakının getirilmesi ve mağdur R.Ö.'nün bir sonraki mahkemede psikolog ve pedagog eşliğinde dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha
2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili kan donduran iddia
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili kan donduran iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aslı A:
    İnşallah mahşere kalmaz bu sapıkların cezası 105 0 Yanıtla
    Mahmut Karakuş:
    bunların hepsini asmak lazım 31 0
  • Şbn Şbn:
    Neden hep çağdaş laik şehirlerde oluyor acaba neden ? 21 31 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk:
    Ne saçmalıyorsun? 10 5
  • Ethem Acar:
    Oooo ççççç 25 0 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Artık kopsun kıyamet… 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:24:17. #1.11#
SON DAKİKA: 2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili kan donduran iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement