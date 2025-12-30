Şehidin kardeşinden yürek yakan sözler - Son Dakika
30.12.2025 14:55  Güncelleme: 17:51
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memuru Turgut Külünk, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarına boğulan kardeşinin, tabuta sarılarak "Bizi orada bekle ağabey" dediği anlar yürekleri dağladı.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk için memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Külünk, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, işlemlerinin ardından Akçakoca Merkez Camisi'nin avlusuna konuldu. Burada düzenlenen törende, şehidin babası Aydın, annesi Kevser, eşi Dilek ve kızı Eslem Külünk ile kardeşleri ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Aile üyeleri, şehidin tabutu başında gözyaşı döktü.

KARDEŞİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Şehidin kardeşi, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Bizi orada bekle ağabey" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı cami avlusunda, şehidin yakınlarını aile üyeleri ve protokol üyeleri teskin etti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ve Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAPKİRLİ MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

İl Müftüsü Osman Aydın tarafından helallik alınması ve cenaze namazı kıldırılmasının ardından polisler, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Şehit Turgut Külünk'ün naaşı, Kapkirli Mezarlığı aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

