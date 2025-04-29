Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza - Son Dakika
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Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza

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İstanbul Beyoğlu'nda ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü, kaldırımda oturan 59 yaşındaki Abdulkerim Yavuz'a çarpıp olay yerinden kaçtı. Yavuz, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak ev hapsi cezası alırken, Yavuz'un ailesi karara itiraz etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

29.04.2025 14:58  Güncelleme: 16:50
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İstanbul Beyoğlu'nda hafif ticari araçla seyir halindeki 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü kaldırımda oturan Abduklerim Yavuz'a çarpıp kaçtı. Kazada Yavuz, hayatını kaybederken kaza sonrası kaçan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, adliyeye sevk edilen sürücü Mustafa E.'ye ev hapsi cezası verildi.

KALDIRIMDA OTURAN YAŞLI ADAMA ÇARPTI

Kaza, 31 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. (17) babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken karşıdan gelen aracı gördü. Sürücü, manevra yapmak isterken hafif ticari araç ile kaldırıma çıkarak, o esnada kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a (59) çarptı. Çarpma sonrası sürücü Mustafa E. olay yerinden kaçarken, Yavuz ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE EV HAPSİ CEZASI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün plakasından aracın babasına ait olduğunu belirledi. Babası ile iletişime geçen ekipler daha sonra Mustafa E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Mustafa E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi. Bu kararı doğru bulmayan aile, avukat aracılığıyla verilen karara itiraz etti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan hafif ticari aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarptığı ve daha sonra olay yerinden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza

"BU ÇOCUK BİR AN ÖNCE TUTUKLANMALI"

Olayla ilgili açıklama yapan Abdulkerim Yavuz'un avukatı Mervan Ceviz şunları söyledi: "31 Mart 2025 tarihinde müvekkilim ikamet ettiği sokakta otururken ehliyetsiz şahıs Mustafa E. kontrolsüz bir şekilde çarpıp ölümüne sebebiyet verdi. Müvekkilimi kontrol etmeden olay yerinden kaçtı. Daha sonra emniyet güçleri kameradan plakaya bakıp aracın sahibine ulaştı. Aracın sahibi Mustafa E.'nin babasıdır. Polisler oğlunun böyle bir olaya karıştığını ve emniyete getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza

Babası bir süre sonra oğlunu emniyet güçlerine teslim etti. Ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği ide ödül mahiyetinde bir ceza olarak konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla Mustafa E.'yi serbest bıraktı. Biz bunun bir hukuk garabeti olduğunu düşünüyoruz. Sayın Sulh Ceza Hakimliği Anayasa Mahkemesi kararını baz alarak vahim nitelikte olmadığı sürece suça sürüklenen çocukların tutuklanmayacağını gerekçe göstererek şahsı serbest bırakmış. Bir insan yaşamının karşısında daha vahim ne olabilir ki siz bu çocuğu tutuklamadınız.

Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza

Bu durum gerek müvekkilim gerekse kamu vicdanında derin yaralar oluşturmuştur. Müvekkilim ve ailesi mağdurdur. Bu çocuğun bir an önce tutuklanması gerektiği kanaatindeyiz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Gerek biz gerekse de savcılık makamı itirazlarını yaptı ancak itirazlar reddedildi. Şuan dosyanın iddianamesi düzenlendi. Henüz mahkemesi belli olmadı."

Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı adam kaldırımda otururken feci şekilde can verdi! Ehliyetsiz sürücüye ödül gibi ceza - Son Dakika
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