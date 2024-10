Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

3.Sayfa

Yenidoğan çetesinin soruşturma savcısının tehdit edildiği görüntüler günlerce konuşulmuş, tehdit eden kişi Mustafa Kemal Zengin tutuklanmıştı. Çetenin makamında tehdit ettiği savcının, bebek katillerinin her an enselerinde olduğu ortaya çıktı.

100 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SAVCIYI VURACAKMIŞ

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcıyı vurmayı hedefleyen Mustafa Kemal Zengin itirafçı oldu. Tetikçinin savcıyı vurmak karşılığında 100 bin dolar alacağını söylediği bildirildi. İtirafçı olan tetikçi Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildi.

ÇETENİN SAVCIYI TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Her türlü tehdide rağmen soruşturmayı sürdüren cesur savcının, bu bebek katillerinin her an enselerinde olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi olduğu ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Zengin'in adliyeye getirildiği anlarda, tehdit ettiği savcının da adliye girişinde kendisini beklediği görüldü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesinin uzun zamandır gizli yürüyen bir soruşturma olduğunu, çete üyelerinin soruşturma savcısını tehdit etmesiyle birlikte kamuoyunun bu canilerden haberdar olabildiğini açıklamıştı.