Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Yenidoğan çetesinin tüm tehditlerine rağmen, soruşturmayı yürütmeye devam eden cesur savcının, kendisini tehdit eden bebek katilleri ile aynı karede olduğu bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

20.10.2024 20:53  Güncelleme: 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenidoğan çetesinin soruşturma savcısının tehdit edildiği görüntüler günlerce konuşulmuş, tehdit eden kişi Mustafa Kemal Zengin tutuklanmıştı. Çetenin makamında tehdit ettiği savcının, bebek katillerinin her an enselerinde olduğu ortaya çıktı.

100 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SAVCIYI VURACAKMIŞ

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcıyı vurmayı hedefleyen Mustafa Kemal Zengin itirafçı oldu. Tetikçinin savcıyı vurmak karşılığında 100 bin dolar alacağını söylediği bildirildi. İtirafçı olan tetikçi Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildi.

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

ÇETENİN SAVCIYI TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Her türlü tehdide rağmen soruşturmayı sürdüren cesur savcının, bu bebek katillerinin her an enselerinde olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi olduğu ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Zengin'in adliyeye getirildiği anlarda, tehdit ettiği savcının da adliye girişinde kendisini beklediği görüldü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesinin uzun zamandır gizli yürüyen bir soruşturma olduğunu, çete üyelerinin soruşturma savcısını tehdit etmesiyle birlikte kamuoyunun bu canilerden haberdar olabildiğini açıklamıştı.

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, Güvenlik, 3-sayfa, Bebek, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Murat Bulut:
    helal olsun yiğit savcı 621 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Helal olsun savcı bey 513 1 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    ülkeye böyle milliyetçi ve vatan sever Savcılar gerek 507 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    böyle onurlu cesur savcilarimizi kutluyorum 444 2 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    biraz daha araştırılsın daha altında ne pislikler çıkacak 362 2 Yanıtla
  • Şaban Tütüncü:
    bizim böyle ahlaklı insanlara ı ihtiyaç var 349 1 Yanıtla
  • Yılmaz Sarar:
    İşte gerçek bır adam savcı Türkiye’yi sen yönet be 311 1 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    bu mübarek savcımızı adalet bakanı yapın. adalet herkeze lazım!! 285 1 Yanıtla
  • Semra Gezgin:
    Seni Rabbim bütün kötülüklerden korusun yolun her daim açık olsun bu devletin senin gibilere ihtiyacı var?? 263 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    resimdeki savci degilki tehdit eden bu adam zaten yakalanan resminde var 48 22 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 02:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.