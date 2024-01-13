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İçişleri Bakanı: Kahramanlar-41 Operasyonunda 113 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Kahramanlar-41 Operasyonunda 113 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-41' operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı: Kahramanlar-41 Operasyonunda 113 Şüpheli Gözaltına Alındı
13.01.2024 - 09:11,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "Kahramanlar-41" operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "Kahramanlar-41" operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında, BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Kahramanlar-41 Operasyonunda 113 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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