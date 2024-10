Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu

3.Sayfa

Uyuşturucu operasyonu Hollywood filmlerini aratmadı

-Önü kesilen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri karayolunda takip ettikleri aracı önünü keserek durdurdu. Hollywood filmlerini aratmayan operasyonda aracın bagaj kısmında olan kolilerin içinde istiflenmiş 12 kilo 935 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar dron kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Aydın'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri karayolu üzerinde hareket halinde olan bir aracı takibe aldı. Narkotik ekipleri kilometrelerce takip ettikleri aracı karayolu üzerinde önünü keserek durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada bagajdaki kolilerin içine istiflenmiş 12 kilogram 935 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı dron kamerasına yansıdı

Narkotik ekiplerinin yaptığı Hollywood filmlerini aratmayan operasyon, polis dron kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın takip edilip, önünün kesilmesi ve gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler yer alıyor.