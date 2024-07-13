Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı - Son Dakika
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Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

Kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması çerçevesinde, "Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Neslihan ve İnanç Güngen çifti adliyeye sevk edildi. Neslihan ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.07.2024 00:44
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"Kuyu-8" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik fenomen Neslihan ve eşi İnanç Güngen'e yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Güngenler'in ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının 50 güzellik salonu olduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti.

Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

HAKLARINDA 746 ŞİKAYET VAR

Neslihan ve İnanç Güngen'in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı "taksirle yaralama" suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. Güngenler'in dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları yönünde bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.

Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

FRANCHAİSE ŞUBELERİ DE GÜNGENLER'DEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Şüphelilerin sahte ustalık ve kalfalık belgelerini 2 bin TL'ye Ankara'daki sahte belge düzenleyen kişiye hazırlatıp, franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları, MEB, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumlarla yapılan yazışmada franchaiseların çoğunun sisteme kayıtlı belgesinin mevcut olmadığı, ürün takip sistemi konusunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada veri tabanına kayıtlı herhangi bir ürünlerinin bulunmadığı da belirlenmişti. Neslim Güngen'in franchaiselarından hizmet alan ve sağlığı olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine taksirle yaralamadan işlem yapılan franchaiseların kendilerine yasadışı makine satışı yapan Güngen aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları da öğrenilmişti.

Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

SIRADAN İPLERİ, "GENÇLEŞTİRME İPİ" ADI ALTINDA SATMIŞLAR

Öte yandan herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Neslim Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi gibi adlar altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde mağdur edildiği bilgisine de ulaşılmıştı. Şüphelilerin franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

HESAP HAREKETLERİ HACMİ 1 BUÇUK MİLYAR TL

Neslihan ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve hayatın olağan akışına aykırı hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti. Şüphelileri yakalamaya yönelik 25 ilde 134 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla aralarında Neslihan ve İnanç Güngen'in de yer aldığı toplam 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

VERGİ MÜFETTİŞİ, NESLİHAN GÜNGEN İLE KAYIT DIŞI GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin hazırlanacak raporla ilgili şüpheli Neslim Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek şekilde görüşmek istediği de tespit edilmişti. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Gözaltına alınan fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 43 kişi bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Aralarında Neslihan ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle, 21 kişi ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Öte yandan 5 kişinin ise adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nce aralarında Neslihan ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Küçükçekmece, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mirsat Gençer: Vergi müfettişi bile bu ülkede ayrı görüşmek istemiş bu nasıl dünya iyiler kaybedecek böyleleri kazanacak hep yazık 0 0 Yanıtla

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