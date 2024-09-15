Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı - Son Dakika
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Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi Zafer Emanet, dehşet anlarını anlattı. Emanet, ''Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içerden. Belli bir süre mahsur kaldık'' dedi.

15.09.2024 16:18  Güncelleme: 16:39
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 28 işçi yaralandı. Yaralı işçi Zafer Emanet, patlama anını anlatarak, 'Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu' dedi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı, müdahaleler sürüyor.

MAKARNA FABRİKASINDA PATLAMA

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi. Hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İçeriden çıkarılanlar ve olaydan etkilenen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da Fabrika Patlaması: 25 Yaralı, Dehşet Anları Yaşandı

6'SI AĞIR 28 YARALI

Olay yerine gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Sakarya Valiliği'nden son yapılan açıklamada ise 6'sı ağır 28 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi.

Fabrikada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları, hastanede ise yaralıların müdahaleleri sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2. derece yanıklar oluşan işçilerden 7'si ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, 8'i ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçilerin yakınları ise hastane önünde gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Sakarya'da Fabrika Patlaması: 25 Yaralı, Dehşet Anları Yaşandı

"ÖYLE BİR PATLADI Kİ ÜSTÜMÜZDE KIYAFET KALMADI"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a fabrikada yaşananları anlatan yaralı işçi Zafer Emanet, "Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık" dedi.

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Duygu dolu anlar yaşayan Zafer Emanet'in annesi ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a sarılarak gözyaşı döktü. Başkan Alemdar, yaralı yakınlarını hastane önünde teskin etti.

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

BELEDİYE BAŞKANI ALEMDAR: MAHSUR KALAN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Şu anda patlama ile ilgili net bir şey yok. Güçlü bir patlama olmuş. Ciddi bir yaralanma şimdilik yok. Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

ADALET BAKANI TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'da bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı
Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı
Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı
Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı
Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Selim: Birlik beraberlik kurmazlar 15 bin lira maasa tamam derler. sendika konusunda orgutlenmezler findiklarina guvenir. isverende bunu bildigi icin iscilere kolelik usulu calistirir. sakarya nin kaderi bu olmamali. isciler birlik olsa dunya yerinden oynar bosuna demiyoruz. birlik olun is guvenliginizi bile suistimal edemezler 33 8 Yanıtla
  • Ankara null: basimizda devlet yokki kontrol etsin bunlari oo kim bakacakki 13 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: geçmiş olsun size hepinize 23 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Bu fabrika işçiliğinde bunlar bu işin fıtratında var kaderden kaçış yok her ülkede iş kazaları oluyor. geçmiş olsun 10 9 Yanıtla
  • Okay Örüm: Yarın taban 6 1 Yanıtla
  • ramazan bacı: Allah acil ßifalar versin İnşaallah. 5 0 Yanıtla
  • Sedat Mecburen: bir ilde kimse kontrol mekanizması yapmıyorsa vali arabasına binip tek başına fabrika fabrika gezip kontrol yapması gerekir öteki işleri yardımcısı takip eder. 4 0 Yanıtla

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