Siber Suçlarla Mücadelede 364 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Siber Suçlarla Mücadelede 364 Şüpheli Yakalandı

15.09.2025 08:14
Bakan Yerlikaya, son 10 günde siber suçlar kapsamında 364 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan operasyonların başarısından dolayı valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini, polisleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışanlarını tebrik etti. Bakan Yerlikaya, siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğunu belirterek şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi durumunda gereğinin yapılacağını aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık. 23 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; 'Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Politika, Güvenlik, ankara, Hukuk, Çocuk

