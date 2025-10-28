Sındırgı\'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Bu depremden sonra saat en büyüğü 4,4 olan 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREYE ALINDI

Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik depremin sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı. Planın devreye alınmasıyla, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye gitti. Bakan Yerlikaya, depremde 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere 504 ihbar alındığını söylerken, "İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir." dedi.

3 BİNA YIKILDI, BAZI BİNALARDA AĞIR HASAR VAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi. İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.