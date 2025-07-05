Üç Suç Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ayrı organize suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 5 il ile Norveç Oslo'da düzenlenen operasyonda aralarında kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Y.K. isimli elebaşlarının da yer aldığı 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile İsveç ve Norveç Emniyet Birimlerinin destekleriyle; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu ortak operasyonlar düzenledik. Elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlarda, İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. 3 ayrı organize suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde, yurt dışında ortak çalışma ile yakalandı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait 53 adet taşınmaz, 27 adet araç, 15 adet şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu."

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür

Çalışmalarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Operasyonlara destek veren İsveç ve Norveç emniyet birimlerine teşekkür ediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, il emniyet müdürlüklerimizi, kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğin için uluslararası güçlü iş birliğimizle, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA