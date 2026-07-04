ABD Bağımsızlığı\'nın 250. Yılı Kutlanıyor

Amerikan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ülkenin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümünü kutlamak için ABD genelinde etkinlikler düzenleniyor.

Kongre'nin doğum günü kutlamaları için 150 milyon dolar federal kaynak ayırdığı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan bir grubun da milyonlarca dolar harcadığı bildiriliyor.

Program kapsamında ABD'nin tüm bölgelerini onurlandıran dev bir eyalet fuarı, savaş uçaklarının uçuş gösterisi ve bir başkanlık kütüphanesinin açılışı yer aldı.

Kutlamalar, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde düzenlenecek olan "Amerika'ya Selam" havai fişek gösterisiyle doruğa ulaşacak.

Kutlamaların bazı bölümleri tartışma yarattı ve Trump'ın bu vesileyi siyasallaştırıp siyasallaştırmadığı sorularını gündeme getirdi.

Kutlamaları planlayan gruplardan biri olan America250, tarafsız etkinlikler planlamak amacıyla on yıl önce Kongre tarafından kuruldu.

Bu arada, Trump tarafından oluşturulan ve kendi etkinliklerini yürüten Freedom 250 adlı kuruluş ise kamu-özel sektör ortaklığı niteliğinde.

Trump, America250'nin çeşitli etkinliklerinde konuşma yaptı ve ayrıca 4 Temmuz'da National Mall'da şiddetli sıcak hava dalgası sırasında bir konuşma daha gerçekleştirecek.

Trump 4 Temmuz öncesi ne yapıyor?

Bağımsızlık haftası kapsamında Trump, Kuzey Dakota'nın Medora kentindeki Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Trump müzede yaptığı konuşmada Roosevelt'i "uzun zamandır hayranlık duyduğum bir adam" olarak niteledi ve mekânı gezdi.

Trump, Bağımsızlık Günü arifesi olan 3 Temmuz'da, Black Hills'te yer alan ve dört tarihî ABD başkanını tasvir eden Mount Rushmore Ulusal Anıtı'nda altı yıl aradan sonra düzenlenecek ilk havai fişek gösterisi için South Dakota'ya gidecek.

Trump'ın, 4 Temmuz'daki ana kutlamalara katılmadan önce burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Amerikan Devlet Fuarı

National Mall boyunca ABD Kongre Binası'ndan Washington Anıtı'na kadar uzanan alanda 25 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında 16 günlük dev bir fuar düzenlenecek.

Etkinliği organize eden Freedom 250'ye göre fuarda ABD'nin 56 eyalet ve bölgesinin tamamı temsil ediliyor.

Bir dizi konserde çeşitli müzisyenlerin sahne alması bekleniyordu ancak Martina McBride, The Commodores ve Young MC dahil olmak üzere bazı sanatçılar önceden programdan çekildi.

Bunun üzerine Trump planlanan müzik performanslarını iptal etti ve sosyal medya paylaşımında "TÜM ZAMANLARIN En Büyük Mitingine" ev sahipliği yapacağını söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Yeteneksiz ama yüksek ücretli şarkıcıların sizi sıkmasına ihtiyacımız yok; hepsine evlerinde kalmalarını söyledik" diye yazdı.

FBI Direktörü Kash Patel'in uzun süredir birlikte olduğu country şarkıcısı Alexis Wilkins, etkinlikte ABD ulusal marşını seslendirdi.

UFC Freedom 250

Trump, 80'inci yaş gününü ve Amerika'nın 250'nci yılını, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen Ultimate Fighting Championship (UFC) etkinliğiyle kutladı.

Bu, başkanlık konutunda düzenlenen ilk profesyonel spor etkinliği oldu.

Trump ve karma dövüş sanatları hayranı binlerce kişi, ana maçta ABD'li dövüşçü Justin Gaethje'nin İspanyol-Gürcü rakibi Ilia Topuria'yı yenerek hafif sıklet şampiyonluğunu kazanmasını izledi.

Trump'ın uzun süredir dostu olan UFC Başkanı Dana White'ın yanı sıra yönetimden başka yetkililer de etkinliğe katıldı.

Gecenin bir bölümünde kalabalık başkan için doğum günü şarkısı söyledi.

Beyaz Saray, etkinliğin Freedom 250 tarafından planlandığını ancak masrafların UFC tarafından karşılandığını açıkladı.

White da aynı şeyi söyledi ve Ocak ayında Sports Business Journal'a yaptığı açıklamada, "Tamamını biz karşılıyoruz" dedi.

Etkinlik ücretsizdi ancak biletle giriş yapıldı.

Bir federal yargıç, etkinliğin durdurulmasını amaçlayan davayı reddetti.

FBI, etkinliğe saldırı düzenlemeyi hedeflediği öne sürülen bir planı engelledi ve planlarla bağlantılı olduklarını söylediği sekiz kişiyi gözaltına aldı.

4 Temmuz havai fişek gösterisi

ABD genelinde 4 Temmuz'da gökyüzünü havai fişeklerin aydınlatması bir gelenek.

Washington'da her yıl National Park Service tarafından büyük bir gösteri düzenleniyor.

Bu yıl 40 dakikalık gösteri Freedom 250 tarafından gerçekleştirilecek.

Gösteride yaklaşık 40 dakika boyunca 860 binden fazla havai fişeğin kullanılacağı bildiriliyor.

Tipik bir gösteride 10 bin havai fişek kullanılıyor ve süre 20 dakikanın altında oluyor.

USA Today'e göre, gösteriyi hazırlamakla görevlendirilen Pyrotecnico şirketinden Freedom 250'nin tek talebi, tarihin en büyük havai fişek gösterisi alanında Filipinler'in 2016 tarihli rekorunu geçmek oldu.

Washington dışındaki kutlamalar

Amerika'nın 250'nci yıl dönümünü kutlayan etkinliklere yalnızca başkent ev sahipliği yapmıyor; ülke genelinde kutlamalar düzenlenecek.

America250'ye göre, 4 Temmuz'da Times Square'de yılbaşı gecesindekine benzer şekilde bir küre olacak.

Ancak yılbaşı gecesinden farklı olarak küre, ABD'nin her bir zaman diliminde gece yarısını işaret etmek üzere sekiz kez indirilecek ve her seferinde farklı bir tasarıma sahip olacak.

America250'ye göre Philadelphia'da bir zaman kapsülü gömülecek ve 2276 yılına kadar açılmayacak.

America250 Başkanı Rosie Rios, "2276'da açıldığında gelecek nesillerin, 250'nci yılımızdaki kimliğimize; neye değer verdiğimize, ne inşa ettiğimize ve kendimizi bir ulus olarak nasıl gördüğümüze dair net ve özgün bir pencereye sahip olmasını istiyoruz" dedi.

Ülkenin diğer ucunda, Los Angeles'ta America250, Los Angeles Memorial Coliseum'da müzisyenlerin sahne alacağı ve 50 bine kadar kişinin katılacağı bir konser düzenleyecek.

Wisconsin eyaletindeki Milwaukee gibi kentlerde de sokak kutlamaları planlanıyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .