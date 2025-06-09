ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan "şehri kurtarma" talimatı - Son Dakika
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ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan "şehri kurtarma" talimatı

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ABD\'de gösteriler şiddetleniyor! Trump\'tan "şehri kurtarma" talimatı
09.06.2025 08:09
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ABD\'de gösteriler şiddetleniyor! Trump\'tan "şehri kurtarma" talimatı
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ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, protestolara ilişkin, Los Angeles'ın "yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildiğini" belirterek bakanlıklara "şehri kurtarma" talimatı verdi.

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.

Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarma' talimatı

OTOYOLLAR KAPATILDI, ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

ICE baskınlarına tepki olarak başlayan gösteriler, hafta sonu boyunca eyalet genelinde büyüdü. Pazar günü 101 ve 110 numaralı otoyollar protestocular tarafından kapatıldı. Bazı gruplar sürücüsüz araçları ateşe verdi. İki aracın, Google'ın otonom araç firması Waymo'ya ait olduğu bildirildi.

LAPD, Arcadia Caddesi'nde araçların durdurulup yakıldığını doğruladı. Polis, protestoları "yasadışı toplantı" ilan ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarma' talimatı

TRUMP'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

1807 tarihli İsyan Yasası'nı uygulamaya hazır olmadığını belirten Trump, California Valisi Gavin Newsom'u "beceriksiz" olarak nitelendirdi. Protestoların yakından takip edildiğini belirten Trump, "Kanun ve düzen için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.

ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarma' talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü New Jersey'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Los Angeles bölgesindeki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlara iç güvenlik tehditlerine karşı orduyu ülke içinde konuşlandırma yetkisi veren 1807 tarihli İsyan Yasası'nı uygulamaya hazır olup olmadığı sorulan Trump, "Bu bir ayaklanma olup olmadığına bağlı" yanıtını verdi. Trump, Los Angeles'ta böyle bir ayaklanma durumu yaşandığına inanıp inanmadığı sorulduğunda ise, "Hayır, ama şiddet yanlısı insanlar var ve biz onların bundan sıyrılmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çok güçlü bir kanun ve düzenin sağlanması gerekiyor," diyerek hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.

ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarma' talimatı

"ÇOK ŞİDDETLİ OLAYLAR YAŞANDI"

Başkana, ayaklanma tanımına dair net bir değerlendirme yapıp yapmadığı sorulduğunda Trump, "Gerçekten sadece olay yerine bakmanız ve neler olduğunu görmeniz gerekiyor. Dün gece Los Angeles'ta çok yakından izledik. Orada çok fazla şiddet vardı" dedi.

Aynı zamanda Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Camp Pendleton'da görevli Deniz Piyadelerinin Ulusal Muhafızları desteklemek üzere "yüksek alarmda" olduklarına ilişkin açıklamaları da soruldu. Trump, "İhtiyacımız olan şeye bakacağız. Kanun ve düzenin sağlanması için neye ihtiyaç varsa onu göndereceğiz" yanıtını verdi.

ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarma' talimatı

VALİYLE GERİLİM ARTTI

Protestoların genişlemesi ihtimali sorulan Trump, diğer şehirlerdeki göçmen gösterilerini de "çok yakından" izlediklerini belirtti.

Bu süreçte California Valisi Gavin Newsom'la cuma günü yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, Newsom'a şu sözlerle uyarıda bulunduğunu aktardı: "Bakın, bununla ilgilenmeniz gerek, aksi takdirde asker göndereceğim, dedim. Yaptığımız da bu oldu"

Trump, Los Angeles bölgesine 2 bin Ulusal Muhafız askerinin sevk edilmesi kararının ardından, Newsom tarafından "kasıtlı olarak kışkırtıcı" bir adım olarak kınandı. Trump ise Vali Newsom'u doğrudan "beceriksiz" olarak nitelendirdi.

TRUMP'TAN PEŞ PEŞE TOPLANTILAR

Pazar günü Maryland'deki başkanlık yerleşkesi Camp David'e gitmeden önce konuşan Trump, burada gerçekleştirilecek toplantılar hakkında da kısa bilgiler verdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, görüşmelerin askeri personel, generaller ve amirallerle yapılacağını belirtti. "Camp David'e gidiyoruz. Çok önemli konular hakkında çeşitli kişilerle toplantılarımız var. Bunu Camp David'de yapmayı düşündük çünkü orada muhtemelen her yerden daha iyi güvenlik var," diyen Trump'a, toplantıların içeriği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Birçok insanla görüşeceğiz. Bunların arasında bildiğiniz gibi generaller ve amiraller de var."

Trump'a Camp David yolculuğunda Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de eşlik edecek.

ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarma' talimatı

TRUMP'TAN BİR MESAJ DAHA!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın "yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildiğini" söyledi.

Federal ajanlara yönelik saldırılara karşı kararlılık vurgusu yapan Trump, ilgili bakanlıklara "şehri kurtarma" talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Los Angeles'taki duruma ilişkin sert ifadeler kullandı.

Trump, "Bir zamanlar büyük bir Amerikan şehri olan Los Angeles, yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildi ve işgal edildi," dedi.

Trump, şehirde yaşanan şiddet olaylarının sınır dışı operasyonlarını hedef aldığını belirterek, "Şimdi şiddet yanlısı, isyancı kalabalıklar, sınır dışı etme operasyonlarımızı durdurmak için federal ajanlarımıza saldırıyor ve onları işgal ediyor" ifadelerine yer verdi.

"BU KANUNSUZLUK SADECE KARARLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Trump, kentteki protesto ve saldırıların federal hükümeti yıldırmayacağını vurgulayarak, "Ancak bu kanunsuz isyanlar sadece kararlılığımızı güçlendiriyor" dedi. Göçmen karşıtı tutumunu sürdüren Trump, yasadışı göçle mücadelede geri adım atmayacaklarını ifade etti.

ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarma' talimatı

BAKANLARA TALİMAT

Başkan Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başsavcı Pam Bondi'ye doğrudan talimat verdiğini açıkladı. Trump, "Diğer tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde, Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm eylemleri yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

"LOS ANGELES ÖZGÜR BIRAKILACAK"

Trump açıklamasını, "Düzen yeniden sağlanacak, yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak," sözleriyle tamamladı. Göç politikaları ve kamu güvenliği konusundaki kararlılığını yineleyen Trump, kamuoyunun desteğine teşekkür etti: "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim"

TEPKİ BÜYÜYOR

Trump'ın Los Angeles'taki göçmen protestolarının bastırılması için Ulusal Muhafızları görevlendirmesine tepkiler büyüyor. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, müdahalelerin "halkta korku ve paniğe neden olduğunu" söyledi.

DEMOKRATLARDAN ORTAK BİLDİRİ

Bir grup Demokrat vali de Trump'ın askeri müdahalesine ortak bildiriyle karşı çıktı. Bildiride, "Valiler kendi Ulusal Muhafızlarının başkomutanıdır. Federal hükümetin bir eyalete danışmadan asker konuşlandırması hem etkisiz hem tehlikelidir" denildi.

Ayrıca, ABD Deniz Piyadeleri'nin konuşlandırılması ihtimali için, "Bu tehdit askerlerin misyonunu baltalar ve kamu güvenini sarsar" uyarısı yapıldı.

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Son Dakika Dünya ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarma' talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fenerbahce343434:
    NATO göreve, uluslararası barış gücü konuşlandırılsın, orantısız güç kullanımından ve toplumsal infialden endişeliyiz.. Türkiye vatandaşları can guvenlikleri için derhal Amerikayı terk etsin. 7 17 Yanıtla
  • osman şahin:
    Trump lütfen göçmenleri bize gönder alıştık bizde çok var 7 4 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    çooook üzüldüm hoppa şinanay da şinanay beter olun kendi içinizde uğraşın da ülke karıştırmak neymiş görün. ???????????????? 7 2 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Filistin'de ölen tüm mazlumların ahı üzerinde olsun inşallah 8 0 Yanıtla
  • 199715:
    Bana küçük bir 11 Eylül, FETÖ kalkışması , IRAK' ın , Afganistan'ın işgali gibi sonrasında yapılacaklara zemin oluşturan bir tezgah gibi geldi... 1 0 Yanıtla
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