Dünya

ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü

ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
29.01.2026 15:20
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "devasa donanma geliyor" çıkışı Orta Doğu'da gerilimi tırmandırırken, Tahran yönetimi olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini duyurdu. Gerginlikle birlikte İran'ın askeri gücü yeniden gündeme geldi; yüz binlerce askerden oluşan ordusu, uzun menzilli balistik füzeleri, İHA'ları ve Hürmüz Boğazı'nı kilitleyebilecek deniz kapasitesiyle bölgesel bir savaşın küresel krize dönüşebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları, Orta Doğu'da tansiyonu bir kez daha zirveye taşıdı. Trump, "İran'a doğru devasa bir donanma gidiyor. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" ifadelerini kullanırken, Tahran yönetimi ise müzakereye açık olduklarını ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceklerini duyurdu.

"ELLER TETİKTE BEKLİYORUZ" RESTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İran'ın füze menzili içerisinde yaklaşık 40 bin Amerikan askerinin bulunduğunu açıklaması gerilimi daha da artırdı. İran'dan Rubio'ya sert bir yanıt geldi. Tahran yönetimi, "Eller tetikte bekliyoruz" mesajıyla olası bir saldırıya karşı hazır olduklarını ilan etti. Bölgede savaş ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, İran'ın askeri kapasitesini ve olası bir çatışmada ne kadar dayanabileceğini de tartışmaya açtı.

İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ NE DURUMDA?

Ambargolar ve uzun yıllardır süren baskılara rağmen İran, özellikle personel gücü ve füze kapasitesiyle dikkat çekiyor.

PERSONEL GÜCÜ

  • Aktif asker sayısı: 610 bin – 650 bin
  • Yedek asker: Yaklaşık 350 bin

İran, bu rakamlarla dünyanın en kalabalık orduları arasında ilk 15'te yer alıyor.

HAVA GÜCÜ: ESKİ UÇAKLAR, YENİ TEKNOLOJİLER

İran Hava Kuvvetleri, büyük ölçüde 1979 devrimi öncesinden kalan ABD yapımı F-14'ler ile Sovyet ve Çin menşeli uçaklardan oluşuyor. Ancak İran, hava gücündeki açığı insansız hava araçları ve füze teknolojisiyle kapatmaya çalışıyor.

  • Toplam uçak: 550 – 640
  • Avcı/önleme uçakları: 150 – 180
  • Saldırı uçakları: 160+
  • Nakliye uçakları: 100+
  • Helikopter: 400+

Özellikle "Şahid" serisi İHA'lar, İran'ın son yıllarda en çok ses getiren savunma unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

KARA GÜCÜ: SAYI FAZLA, TEKNOLOJİ SINIRLI

  • Tank: Yaklaşık 2.000 (T-72S, Zülfikar ve Karrar)
  • Zırhlı araç: 4.300+
  • Çok namlulu roketatar: 1.900+
  • Topçu sistemleri: 2.700+

İran kara kuvvetleri sayı bakımından güçlü olsa da, modern teknoloji ve hava desteği açısından Batılı orduların gerisinde bulunuyor.

FÜZE VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

İran'ın en güçlü olduğu alanlardan biri füze programı olarak öne çıkıyor.

  • Balistik füzeler: Şehab, Fatih, Zülfikar, Hayber Şekan
  • Menzil: 2.000 – 2.500 km (İsrail ve Doğu Avrupa'yı kapsıyor)
  • Hava savunma: Rus S-300 ve yerli Baver-373 (S-400 muadili olduğu iddia ediliyor)

ABD SALDIRIRSA NE OLUR? 7 OLASI SENARYO

BBC'nin analizine göre ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalesi şu senaryoları gündeme getirebilir:

  1. Sınırlı ve hassas operasyonlar: Nükleer tesisler ve füze üsleri hedef alınabilir.
  2. "Venezuela modeli": Hükümet devrilmez ancak geri adım atmak zorunda kalır.
  3. Askeri yönetim ihtimali: Devrim Muhafızları kontrolü ele alabilir.
  4. ABD üslerine misilleme: Bölgedeki Amerikan tesisleri hedef alınabilir.
  5. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması: Petrol ve gaz fiyatları küresel ölçekte fırlar.
  6. ABD savaş gemisinin vurulması: Büyük askeri ve siyasi kriz doğar.
  7. Kaos ve iç savaş: 93 milyon nüfuslu ülkede büyük insani kriz riski oluşur.

GENEL DEĞERLENDİRME

Trump'ın sert mesajları ve İran'ın geri adım atmayan tutumu, Orta Doğu'yu yeniden savaşın eşiğine getirmiş durumda. İran askeri olarak sayıca güçlü olsa da teknolojik açıdan ABD'nin gerisinde. Ancak füze kapasitesi, İHA'ları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik konumu, olası bir çatışmayı yalnızca iki ülke arasında değil küresel bir krize dönüştürebilecek potansiyele sahip.

