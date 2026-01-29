ABD\'ye karşı koyabilirler mi? İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran\'ın askeri gücü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları, Orta Doğu'da tansiyonu bir kez daha zirveye taşıdı. Trump, "İran'a doğru devasa bir donanma gidiyor. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" ifadelerini kullanırken, Tahran yönetimi ise müzakereye açık olduklarını ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceklerini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İran'ın füze menzili içerisinde yaklaşık 40 bin Amerikan askerinin bulunduğunu açıklaması gerilimi daha da artırdı. İran'dan Rubio'ya sert bir yanıt geldi. Tahran yönetimi, "Eller tetikte bekliyoruz" mesajıyla olası bir saldırıya karşı hazır olduklarını ilan etti. Bölgede savaş ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, İran'ın askeri kapasitesini ve olası bir çatışmada ne kadar dayanabileceğini de tartışmaya açtı.
Ambargolar ve uzun yıllardır süren baskılara rağmen İran, özellikle personel gücü ve füze kapasitesiyle dikkat çekiyor.
İran, bu rakamlarla dünyanın en kalabalık orduları arasında ilk 15'te yer alıyor.
İran Hava Kuvvetleri, büyük ölçüde 1979 devrimi öncesinden kalan ABD yapımı F-14'ler ile Sovyet ve Çin menşeli uçaklardan oluşuyor. Ancak İran, hava gücündeki açığı insansız hava araçları ve füze teknolojisiyle kapatmaya çalışıyor.
Özellikle "Şahid" serisi İHA'lar, İran'ın son yıllarda en çok ses getiren savunma unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
İran kara kuvvetleri sayı bakımından güçlü olsa da, modern teknoloji ve hava desteği açısından Batılı orduların gerisinde bulunuyor.
İran'ın en güçlü olduğu alanlardan biri füze programı olarak öne çıkıyor.
BBC'nin analizine göre ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalesi şu senaryoları gündeme getirebilir:
Trump'ın sert mesajları ve İran'ın geri adım atmayan tutumu, Orta Doğu'yu yeniden savaşın eşiğine getirmiş durumda. İran askeri olarak sayıca güçlü olsa da teknolojik açıdan ABD'nin gerisinde. Ancak füze kapasitesi, İHA'ları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik konumu, olası bir çatışmayı yalnızca iki ülke arasında değil küresel bir krize dönüştürebilecek potansiyele sahip.
