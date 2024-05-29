Bakan Göktaş: İsrail Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Dünya

Bakan Göktaş: İsrail Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor

Bakan Göktaş: İsrail Gazze\'de soykırım gerçekleştiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya-Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı kutlamaları kapsamında Viyana'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları 'soykırım' olarak nitelendirdi ve dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi. Göktaş, Türkiye'nin Filistin davasına sahip çıkılması çağrısında bulundu ve ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

29.05.2024 15:01
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya- Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı kutlamaları kapsamında Viyana'da, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, Gazze'de yaşanan insani dram nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, İsrail'in dünyanın gözü önünde çok büyük bir 'soykırım' gerçekleştirdiğini ve pek çok ülkenin buna sessiz kaldığını söyledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır süren aralıksız saldırılarının 'soykırım' olduğunu belirterek, "Bu soykırımda hayatını kaybeden kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 kat fazlası" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her zaman Filistin davasına sahip çıktıklarını ifade eden Göktaş, "Görüştüğümüz her muhatabımıza bu konunun ehemmiyetinden bahsediyoruz. Filistinli kadınların ve çocukların durumundan bahsediyoruz" şeklinde konuştu. Göktaş, İsrail'in Refah kentinde Filistinli sivillerin bulunduğu kampları bombaladığını hatırlatarak, dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu saldırılarda çok sayıda Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekti. Göktaş, "Bu soykırımda hayatını kaybeden kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 kat fazlası. Kadınların ve çocukların hayatını kaybettiği, sivillerin her gün bombalandığı bir ortamda kamuoyu daha ne kadar sessiz kalacak?" ifadesini kullanan Göktaş, bu sayıların da işaret ettiği gibi Gazze'de ciddi bir 'soykırım' dedi.

"TÜRKİYE GİBİ FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKILMASI" ÇAĞRISI

Türkiye olarak her ortamda muhataplarına bu konuyu hatırlattıklarını ve hatırlatmaya devam edeceklerini bildiren Göktaş, Birleşmiş Milletlerde (BM) de bu konunun Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Göktaş, "Burada da muhataplarımıza bu konudaki hassasiyetlerimizi dile getiriyoruz ve bütün dünyanın Türkiye gibi dimdik bu davaya sahip çıkmasını önemsiyoruz ve bu minvalde telkinlerde bulunuyoruz" dedi.

GÖÇÜN 60. YILI KUTLAMASI

Göktaş, Avusturya'ya göçün 60. yılı vesilesiyle düzenlen programın çok kıymetli olduğunu söyledi. İki sene önce benzer bir programın Almanya'da yapıldığını dile getiren Göktaş, bu yıl da bu ülkenin yanı sıra Hollanda, Belçika gibi ülkelerde anma programları düzenlendiğini ifade etti. Göçmen bir ailenin torunu olarak bu programların kendisi için farklı anlam taşıdığını anlatan Göktaş, bu programlar vesilesiyle kendisinin de bir kez daha hem dedelerini hem diğer büyüklerini andığını belirtti.

Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen ilk neslin çetin şartlar altında başlattığı göç serüveninin, bugün 60. yılının kutlandığı bir sürece evrildiğine dikkati çeken Göktaş, ilk neslin, maden ocaklarında, ağır şartlarda çalışarak ailelerine daha güzel bir gelecek sunmak için gayret gösterdiğini ancak gelinen noktada artık sosyal yaşamın birçok alanında ciddi başarılar elde etmiş dördüncü nesle ulaşıldığını ifade etti. Göktaş, bu anma programının hem kendi göç hikayesi hem de buradaki vatandaşlarla buluşmak, hasbihal etmek amacıyla çok önemli olduğunu, bu vesileyle yaşadıkları sıkıntıları konuşma imkanı bulduklarını, ileride de benzer çalışmaların, birlik ve beraberliğin uzun yıllar sürmesini dilediğini kaydetti.

AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailenin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalarına değinen Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Ekim 2023'te 8. Aile Şurası'nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Göktaş, burada yapılan çalışmalar doğrultusunda, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik vizyon belgesini 15 Mayıs'ta, BM tarafından ilan edilen Uluslararası Aile Günü'nün 30. yıl dönümünde kamuoyuna duyurduklarını ifade etti.

"AİLE GENÇLİK FONUNU HAREKETE GEÇİRDİK"

Böylelikle 2024-2028'i kapsayan bir vizyon belgesini hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, "Bununla beraber Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Milletvekillerimizin kıymetli destekleriyle, deprem bölgesini pilot bölge olarak başlattık. 4 ilimiz, 2 ilçemiz olmak üzere şu ana kadar 9 bin 350 başvurumuz var. Dolayısıyla bu tür çalışmalarla ailenin korunmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı düzenlendiğini anımsatan Göktaş, "İlk defa gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda ana temamız aileydi. Biliyorsunuz küreselleşme ve dijitalleşmeyle beraber aile kavramı tehdit altında. Bizler de ailenin korunmasının çok kıymetli olduğunu defaatle vurguluyor ve çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz. Aileye şu anda her zamankinden fazla sahip çıkmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Demografik bir değişimin de gerçekleştiğini belirten Göktaş, nüfusun yaşlanması, doğurganlık hızının düşüş göstermeye başlaması nedeniyle, ailenin güçlenmesine yönelik vizyon belgesinin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Avusturya, Filistin, Türkiye, Viyana, İsrail, Gazze, Dış Politika, Göçmenler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Göktaş: İsrail Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor - Son Dakika

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