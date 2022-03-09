Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak

09.03.2022 22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkiye saati ile 18.30'da ABD Başkanı Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere enerji tedariki ve petrol fiyatlarına gelen zamların konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna savaşının ardından iki ülke ile de yakın ilişkileri olması nedeniyle bir anda dünyanın gözünün çevrildiği isim haline geldi. Ateşkes konusunda etkili olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'U AĞIRLADI

Erdoğan, gerek yüz yüze gerekse de telefonla yaptığı görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Ankara'da ağırladı. İki lider, ülkeler arasındaki enerji iş birliği başta olmak üzere Filistin sorunu ve yeni dönemin inşası hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek

BU SEFER BİDEN'LA KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı'nın görüşme trafiği ABD Başkanı Biden'la devam edecek. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın Türkiye saati ile 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere enerji tedariki ve petrol fiyatlarına gelen zamların konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek

KISA SÜREDE 13 LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından hızlı bir telefon trafiğine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hollanda Başbakanı Rute, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, İngiltere Başbakanı Jonshon, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic olmak üzere 14 liderle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek
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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak - Son Dakika
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