Elon Musk'ın robotlarla öpüştüğü fotoğraflar herkesi şaşırtırken, işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Elon Musk'ın robotlarla öpüştüğü fotoğraflar herkesi şaşırtırken, işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı

22.05.2023 17:03

Elon Musk'ın bir robotla öpüştüğü fotoğraflar kullanıcıları şaşırttı. David Marven adlı bir kullanıcı, Musk'ın yanında duran ve 'Catnilla' adını verdiği bu robotun, yapay zeka ile özellikle tasarlanmış ve Musk'ın hayal ettiği ideal kadının kişilik özelliklerine sahip olduğunu ifade etti. Ancak bu görüntülerin aslında yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu sonradan duyurdu. Marven'in amacı, yapay zekanın tehlikelerini vurgulamak.

Elon Musk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını sona erdirmeye çalışmaktan Kovid-19 komplolarını yaymaya kadar garip davranışlarıyla tanınıyor. Şimdi ise Musk'ın bir robotla öpüştüğü tuhaf bir fotoğraf, internette gündem oldu.

PAYLAŞIM MERAK UYANDIRDI

Elon Musk'ın birkaç kadın robotla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi ancak her şey göründüğü gibi değil. Bir inşaat şirketinin CEO'su David Marven, "Elon Musk gelecekteki eşini duyurdu, o kimdir?" diye merak uyandıran bu fotoğrafları paylaştı.

"ELON MUSK'IN HAYAL ETTİĞİ KADIN"

Marven, robotla ilgili şunları yazdı; "Bu, yapay zeka ile özellikle tasarlanmış ilk robot. Musk'ın hayal ettiği ideal kadının kişiliği ve özelliklerine sahip. Çünkü tabii ki, tüm gereken özelliklere sahip normal bir insan yok." dedi. 'Catnilla' adlı bu robot, güneş enerjisi ile çalışıyor, şarja ihtiyaç duymuyor ve 'kendisini mutlu ve üzgün hissettiren duyusal özelliklerle donatılmış. O, dengeli ve etkileşimli bir zihniyete sahip. Bu yüzden eğer bir krizdeyse veya yaşadığı duyguları veya herhangi bir psikolojik strese maruz kaldığında ihtiyaçlarını paylaşabilir."

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI

Paylaşımların büyük yankı uyandırmasının ardından David Marven, daha sonra bu tuhaf görüntülerin aslında yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu açıkladı. Marven, gönderisinin amacının yapay zekanın tehlikelerini vurgulamak olduğunu söyledi. Marven, "Özellikle Tesla Şirketi'nin ilk tam entegre robotu "Optimus"u duyurmasının ardından" dedi.

KULLANICILAR FOTOĞRAFLARI SEVDİ

Twitter kullanıcıları bu fotoğraflara bayıldı. Bir kullanıcı, " Black Mirror'ın yeni fragmanı düştü." dedi. Bir başka kullanıcı da, "Bu gönderi, yapay zekanın tehlikelerinden birini açıklıyor" "Yapay zeka, insanları bu tür resimlerin gerçek olduğuna inandırmak için kullanılıyor." diye paylaşım yaptı.

YORUMLAR
500

Elon Musk, Ukrayna, Rusya, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'ın robotlarla öpüştüğü fotoğraflar herkesi şaşırtırken, işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:14 Fenerbahçe için elini taşın altına koydu! Arda Güler'in cevabı taraftarı havalara uçuracak
19:12 Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:15 58 yaşındaki adam 17 yıldır tek lokma yemek yemiyor!
17:54 Sinan Oğan'ın Erdoğan'dan yana tavır almasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
17:51 Yıldız topçudan kötü haber! Beşiktaş'ın topçusu Ersin, sezonu kapattı
17:42 ABD'de yılın öğretmeni seçilen 38 yaşındaki kadın, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için cezaevine gönderildi
17:40 Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ, karara çıkıştı: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor
17:38 İYİ Parti'ye 'Kara Fatma' tepkisi! Nene Hatun'u ölüm yılında yanlış görselle andılar
17:37 Cannes Film Festivali'nde savaşı protesto etmek isteyen bir kadın, vücudunu sahte kan döktü
17:37 Son Dakika! Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği sonrası Ümit Özdağ'dan itiraz: Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 19:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın robotlarla öpüştüğü fotoğraflar herkesi şaşırtırken, işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement