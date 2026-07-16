Fidan: Savaşı Karadeniz'e Taşımak İstemiyoruz - Son Dakika
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Fidan: Savaşı Karadeniz'e Taşımak İstemiyoruz

Fidan: Savaşı Karadeniz\'e Taşımak İstemiyoruz
16.07.2026 16:39
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmaması gerektiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, savaşın başından beri çatışmanın yayılması riskinin ciddiyetini koruduğunu ve gerilimin tırmanış gösterdiğini belirtti.

Bölgedeki güvenliğin sarsılmasına neden olan gelişmelere dikkat çeken Fidan, "Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Fidan, bu noktada tüm tarafları sağduyu ve sorumlulukla hareket etmeye çağırdı.

'İSTANBUL FORMATININ DEVAM ETMESİ ÇOK FAYDALI OLACAK'

Savaşta yaşanan kısır döngüden çıkış için yeni stratejiler üzerinde çalıştıklarını paylaşan Fidan, yeni fikirlerin ara bulucular ve taraflarla yürütülen görüşmelerde ele alındığını bildirdi. İstanbul görüşmelerinin önemine değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum. İstanbul formatına bakıldığında taraflar çeşitli branşlarda yetkililerle bir araya gelerek gerçekten hem kendi içlerinde hem de kendi aralarında bir şeffaflık sağladı. Direkt müzakereler oldu ve çok güzel görüşmeler gerçekleşti. Savaşın devam ediyor olması aslında görüşmelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez."

İstanbul görüşmelerinden sonra ABD'li müzakerecilerin sürece dahil olup sonuç odaklı çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Fidan, "Bugün itibarıyla maalesef halihazırda savaş devam ediyor ve gittikçe tırmanma riski var" görüşünü paylaştı.

TÜRKİYE DENİZ GÜVENLİK GARANTİLERİNE LİDERLİK EDECEK

Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir barış anlaşması için güvenlik garantilerinin hayati önem taşıdığının altını çizen Bakan Fidan, söz konusu garantilerin kara, deniz ve hava unsurlarını içerdiğini belirtti. Türkiye'nin deniz güvenliği konusundaki katkısına ilişkin Fidan, "Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti, müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta" açıklamasında bulundu.

'SİVİL ALTYAPIYA YÖNELİK SALDIRILARDAN ENDİŞELİYİZ'

Mevkidaşıyla devam eden savaşı ve barış çabalarını masaya yatırdıklarını ifade eden Fidan, "Savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz" diyerek, bu acıların son bulmasının en büyük temennileri olduğuna dikkat çekti. Görüşmelerde diplomatik çabalardaki durgunluğa ve şiddetlenen çatışmalara işaret eden Bakan Fidan, sivil altyapıya yönelik artan saldırılardan duydukları endişeyi dile getirip, süratle müzakere masasına dönülmesi gerektiği inancını paylaştı.

NATO VE GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU ZİRVELERİ VURGUSU

Söz konusu temasların NATO Ankara Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleşmesinin önemine değinen Fidan, "NATO Zirvesi'nde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler oturumunda bildirdiği üzere, Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ayrıca Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldım ve burada da desteğimizin farklı veçhelerini muhataplarımızla ele aldık" değerlendirmesini yaptı.

Haziran ayında Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette de barışçıl çözüm telkinlerini ilettiklerini anımsatan Fidan, Türk şirketlerinin devam eden savaşa rağmen Ukrayna'daki faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini verdi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI STRATEJİK BİR ADIM

Savaş sonrası dönemde Türk şirketlerinin Ukrayna'nın toparlanma sürecine katkı sağlayacağının altını çizen Fidan, 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu'nda onaylanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Fidan, "Savaş şartlarına rağmen iki ülke arasında 6,6 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin, savaştan sonra anlaşmanın da etkisiyle çok daha yükseklere çıkacağına inanıyorum" diyerek, enerji ve ulaştırma alanlarında Türkiye'nin altyapısından yararlanılmasının önemine işaret etti.

KIRIM TATARLARI İÇİN DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRÜYOR

İki ülke ilişkilerinde Kırım Tatarlarının müstesna bir yeri olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, "Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyoruz. Bazı Kırım Tatarları liderlerinin hapishanede olduğunu biliyoruz. Bunların da çıkarılması için Rus tarafıyla müzakerelerimiz devam ediyor" sözleriyle Türkiye'nin tutumunu yineledi. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin ve Ukrayna'nın Körfez'e giden ticari yollara katılımının da değerlendirildiği bildirildi.

'BARIŞA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz" ilkesini hatırlatarak, şunları söyledi:

"21'inci yüzyılda Avrupa'da konvansiyonel bir savaşın giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Yeni silah çeşitlerinin devreye sokulması bu yayılma riskini artırıyor. Dolayısıyla bizim barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."

'KARADENİZ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN SAVAŞ MORATORYUMU İLAN EDİLEBİLİR'

Türkiye'nin her iki ülkeyle de barış yolunda temaslarını sürdüren sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Fidan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin hayati önem taşıdığını paylaştı. BM'nin bu konuda belli taahhütlere bağlı kalınması için bir teklif sunduğunu anımsatan Fidan, "Eğer savaşın sona erdirilmesi mümkün olmuyorsa, Karadeniz ve enerji güvenliği olmak üzere birkaç kritik alanda savaş moratoryumu ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır" bilgisini verdi.

'TARAFLARIN ATEŞKESE HAZIR HALE GELDİĞİNİ DÜŞÜNMEK İSTİYORUZ'

Savaşta ulaşılan yıkıcı aşamanın yakın bir barışın habercisi olmasını umduklarını dile getiren Fidan, her iki tarafın da gerek Türkiye gerek ABD ara buluculuğuyla bir araya gelmekten kaçınmadığını gözlemlediklerini söyledi. Fidan açıklamasını, "Her iki tarafın da acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: DHA

Hakan Fidan, Karadeniz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fidan: Savaşı Karadeniz'e Taşımak İstemiyoruz - Son Dakika

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