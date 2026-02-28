Fransa\'da iftara katılan Süleyman Soylu: Batı ile 300 yıllık makası ilk kez kapatıyoruz

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Fransa'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "İlk kez 300 yıldır Batı ile aramızdaki makası kapatıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, UID Nouvelle Aquitaine Bölge Başkanlığı ve Brive Şube Başkanlığı tarafından, Brive Türk Yardımlaşma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Bölgede yaşayan Türk toplumuna seslenen Soylu, küresel sisteme yönelik eleştirilerde bulunarak, Türkiye'nin son yıllardaki yükselişine dikkat çekti.

Programa Türkiye Cumhuriyeti Bordo Başkonsolosu Ayşe Şebnem Manav, UID Bölge Başkanı Alper Işık, UID bölge yöneticileri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasına Türkiye'den selam getirdiğini belirterek başlayan Soylu; Süleymaniye'den Selimiye'ye, Fatih Camii'nden Sultanahmet'e, Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya'ya kadar tarihi mirasa atıfta bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

'AVRUPA'DA TÜRKLER BAŞ TACI'

Avrupa'daki Türklerin 60 yıldır kimliğini, inancını ve değerlerini koruduğunu vurgulayan Soylu, "Belki ilk yıllarda 'Acaba ne zaman gidecekler? Kalacaklar mı?' dediler. Ama bugün Avrupa'daki Türkler bulundukları toplumların baş tacı olmuş durumda. Ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz. Hem değerlerinizi yaşatıyor hem bulunduğunuz ülkeye katkı sağlıyorsunuz. Allah sizden razı olsun" dedi.

'TEK TİPLEŞTİRMEK İSTEDİLER AMA BAŞARAMADILAR'

Küresel ölçekte dinleri, dilleri ve kültürleri tek tip hale getirme çabası olduğunu söyleyen Soylu, "Her birimizi tek tip yapmak istediler. Aileyi ortadan kaldırmak istediler. Komşuluğu bitirmek istediler. Ama hakkı ve doğruyu hiçbir zaman bırakmadık. Tek tipleştiremediler" ifadelerini kullandı.

Ramazan'ın bir medeniyet olduğunu vurgulayan Soylu, "Aynı sofranın etrafında toplanmak bir medeniyettir. Sahura kalkmak bir medeniyettir. Büyüğün elini öpmek bir medeniyettir. Ramazan baştan sona bir medeniyettir" diye konuştu.

'BU BİR SÜREÇ DEĞİL, SONUÇTUR'

Dünyada yaşanan gelişmelere dikkat çeken Soylu, küresel altüst oluşun bir 'süreç değil, sonuç' olduğunu savundu. Afganistan, Srebrenitsa, Irak, Suriye, Myanmar ve Gazze'de yaşananlara atıfta bulunan Soylu, Batı'nın çifte standardını eleştirdi.

Ekonomik dengelerin de değiştiğini belirten Soylu, 2000'li yılların başında küresel üretimin yüzde 56'sını gerçekleştiren G7 ülkelerinin payının bugün yüzde 30'lar seviyesine gerilediğini söyledi. "Çin yüzde 6 üretiyordu, bugün yüzde 31 üretmeye başladı. Neredeyse gelişmiş yedi ülkelerin toplam üretimi kadar üretir hale geldi" diyen Soylu, üretim ağırlığının Batı'dan Asya'ya kaydığını ifade etti.

ABD'nin borcunun 38,5 trilyon dolara yükseldiğini ve milli gelirinin yüzde 125'ine ulaştığını belirten Soylu, Avrupa'nın toplam borç oranının yüzde 81 seviyesinde olduğunu, İngiltere'nin yüzde 100, Japonya'nın ise yüzde 225 borç oranına ulaştığını söyledi. Batı'nın hem üretimde gerilediğini hem de borç sarmalına girdiğini dile getiren Soylu, küresel sistemin sürdürülebilirliğinin sorgulandığını ifade etti.

Bu tabloyu değerlendiren Soylu, "Dünyaya hakim olursak, sorunlarımızı başka ülkelere yıkarsak refahı istediğimiz gibi devam ettiririz zannettiler. Ama olmadı" dedi.

'300 YILLIK MAKASI KAPATIYORUZ'

Türkiye'nin ekonomik büyümesine dikkat çeken Soylu, "İlk kez 300 yıldır Batı ile aramızdaki makası kapatıyoruz. Türkiye 238 milyar dolardan 1,5 trilyon doların üzerine çıktı. 3 bin dolardan 17 bin dolara geldi. 6 kat yükseldi" ifadelerini kullandı.

Şehir hastaneleri, nükleer enerji yatırımları ve büyük altyapı projeleri üzerinden örnekler veren Soylu, geçmişte yapılan eleştirilere atıfta bulunarak, "Kim haklı çıktı?" sorusunu yöneltti ve "Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı" dedi.

'SURİYE TEK DEVLET OLARAK DEVAM EDECEK'

Suriye krizine de değinen Soylu, Türkiye'nin insani duruş sergilediğini belirterek, "Aynı devletin vatandaşı olduğumuz insanlara sırtımızı dönemeyiz. Suriye tek bir devlet olarak yoluna devam edecek. Kim haklı çıktı? Türkiye haklı çıktı" ifadelerini kullandı.

'AYASOFYA NESLİMİZE NASİP OLDU'

Konuşmasında çocukluk anısını paylaşan Soylu, dedesinin Ayasofya'yı işaret ederek "Allah bize nasip etmedi, inşallah size nasip eder" dediğini anlattı. "Allah bize Ayasofya'da namaz kılmayı nasip etti" sözleri salonda alkış aldı.

'DURDUĞUNUZ YERDE SAĞLAM DURUN'

Soylu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Dünyanın güvenilir ülkelere ihtiyacı var. Türkiye güvenilir bir ülkedir. Dünyanın güvenilir liderlere ihtiyacı var. Recep Tayyip Erdoğan güvenilir bir liderdir. İstikametten vazgeçmeyin. Değerlerinizi kaybetmeyin. Durduğunuz yerde sağlam durun. Sadık durun. Bilin ki Allah bizimle beraberdir."