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Gazze'de abluka nedeniyle yaralılar tedavi edilemiyor! Filistin'den dünyaya acil çağrı - Son Dakika

Gazze'de abluka nedeniyle yaralılar tedavi edilemiyor! Filistin'den dünyaya acil çağrı

Son Güncelleme: 13.10.2023 05:45

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1537'ye çıktı. 7 gündür bombalanan Gazze'de abluka nedeniyle elektrik, yakıt ve su bulunmazken; Filistin Sağlık Bakanlığı kentte binlerce yaralının olduğunu belirterek acil müdahale çağrısı yaptı.

İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de, abluka nedeniyle yaralılara müdahale edilemiyor. Şehir koca bir enkaz yığınına dönerken elektrik, yakıt ve su akışı sağlanamadığı için hayatını kaybedenlerin sayısı 1537'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, binlerce yaralının olduğunu belirterek acil müdahale çağrısında bulundu.

BİNLERCE AĞIR YARALI MÜDAHALEYİ BEKLİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında." ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı Operasyon Daire Başkanı Hani Hamade de açıklamasında Gazze'deki hastanelerde yüzlerce ağır yaralının gerekli müdahalelerin yapılması için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.

Gazze'de abluka nedeniyle binlerce yaralı tedavi edilemiyor! Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil çağrı

SAĞLIK HEYETİ TALEP ETTİLER

Operasyon ve sağlık ekiplerinin günün 24 saati çalıştığını ve operasyonların yoğunluğu nedeniyle ciddi yorgunluk yaşadığını vurgulayan Hamade şunları kaydetti: "Acil tıbbi ihtiyaçların sağlık tesislerine taşınması ve yaralıların Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için güvenli koridorlar açılarak binlerce yaralının kurtarılması için ilgili tüm tarafların hızlı müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte kentteki tıbbi ekipleri desteklemek için de sağlık heyetlerinin kente gönderilmesi talebinde bulunuyoruz."

Gazze'de abluka nedeniyle binlerce yaralı tedavi edilemiyor! Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil çağrı

KATAR'DAN 1 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Bölgeye göndermek üzere Ürdün, Türkiye başta olmak üzere birçok insani yardım hazırlığı yapılırken; Katar Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki acil servislerin sürekli çalışmasını sağlamak amacıyla en önemli ihtiyaçların karşılanması adına acil müdahale olarak 1 milyon dolar tahsis edildi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Gazze'deki Katar Kızılay ofisinin söz konusu miktardan 200 bin dolar değerindeki acil müdahalenin ilk aşamasını uygulamaya başladığı belirtildi.

Gazze'de abluka nedeniyle binlerce yaralı tedavi edilemiyor! Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil çağrı

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'de abluka nedeniyle binlerce yaralı tedavi edilemiyor! Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil çağrı

CAN KAYBI HER GÜN ARTIYOR

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze'de abluka nedeniyle binlerce yaralı tedavi edilemiyor! Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil çağrı
Gazze'de abluka nedeniyle binlerce yaralı tedavi edilemiyor! Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil çağrı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Gazze'de abluka nedeniyle yaralılar tedavi edilemiyor! Filistin'den dünyaya acil çağrı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de abluka nedeniyle yaralılar tedavi edilemiyor! Filistin'den dünyaya acil çağrı - Son Dakika
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