Gazze'de abluka nedeniyle yaralılar tedavi edilemiyor! Filistin'den dünyaya acil çağrı

İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de, abluka nedeniyle yaralılara müdahale edilemiyor. Şehir koca bir enkaz yığınına dönerken elektrik, yakıt ve su akışı sağlanamadığı için hayatını kaybedenlerin sayısı 1537'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, binlerce yaralının olduğunu belirterek acil müdahale çağrısında bulundu.

BİNLERCE AĞIR YARALI MÜDAHALEYİ BEKLİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında." ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı Operasyon Daire Başkanı Hani Hamade de açıklamasında Gazze'deki hastanelerde yüzlerce ağır yaralının gerekli müdahalelerin yapılması için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.

SAĞLIK HEYETİ TALEP ETTİLER

Operasyon ve sağlık ekiplerinin günün 24 saati çalıştığını ve operasyonların yoğunluğu nedeniyle ciddi yorgunluk yaşadığını vurgulayan Hamade şunları kaydetti: "Acil tıbbi ihtiyaçların sağlık tesislerine taşınması ve yaralıların Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için güvenli koridorlar açılarak binlerce yaralının kurtarılması için ilgili tüm tarafların hızlı müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte kentteki tıbbi ekipleri desteklemek için de sağlık heyetlerinin kente gönderilmesi talebinde bulunuyoruz."

KATAR'DAN 1 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Bölgeye göndermek üzere Ürdün, Türkiye başta olmak üzere birçok insani yardım hazırlığı yapılırken; Katar Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki acil servislerin sürekli çalışmasını sağlamak amacıyla en önemli ihtiyaçların karşılanması adına acil müdahale olarak 1 milyon dolar tahsis edildi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Gazze'deki Katar Kızılay ofisinin söz konusu miktardan 200 bin dolar değerindeki acil müdahalenin ilk aşamasını uygulamaya başladığı belirtildi.