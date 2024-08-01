Hamas Lideri İsmail Haniye İran\'da Saldırı Sonucu Öldü

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Hamas, lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin, İsrail'in Tahran'daki konutuna yerel saatle 02:00'de düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Haniye'nin kaldığı evin bir güdümlü füzeyle vurulduğu belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Haniye'nin Çarşamba sabahı düzenlenen saldırıda koruma görevlilerinden biriyle birlikte hayatını kaybettiğini belirtti.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, " Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki evi vuruldu. Haniye ve bir koruması, saldırı sonucu şehit oldu" denildi.

dün Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney "Haniye'nin intikamını almanın Tahran'ın görevi olduğunu söyledi.

Hamaney "Siyonist haydut ve terörist rejim, bu hamleyle ağır bir ceza için zemini hazırladı. Dökülen kanının intikamını almayı, İran İslam Cumhuriyeti topraklarına şehit olduğu için görevimiz olarak görüyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekşiyan da dünkü yemin töreninde görüştüğü Haniye'nin öldürülmesinin ardından "İran'ın toprak bütünlüğünü, itibarını, onurunu koruyacağını ve terörist işgalcileri bu korkak eylemden dolayı pişman edeceklerini" söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri de Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin bölgede şiddetin ciddi şekilde artması anlamına geldiğini söyledi.

Ebu Zuhri, "İsrail hedeflerine ulaşamayacak. Hamas'ın direniş iradesini kıramayacak. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Zaferden eminiz" diye konuştu.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin öldürülmesini "korkakça bir hareket" olarak nitelendirdi.

Suikastı kınayan Abbas, Filistin halkına, İsrail'e karşı birlikte hareket etme, sabırlı olma ve işgale karşı sağlam durma" çağrısı yaptı.

Suudi televizyon kanalı El Hadath'a konuşan kaynaklar, Haniye'nin konutuna güdümlü füze ile saldırı düzenlendiğini aktardı.

Türkiye, Rusya, Çin ve Katar kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haniye'nin öldürülmesini kınadı.

X hesabından paylaşım yapan Erdoğan "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." dedi.

Erdoğan "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

"Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur" diyen Cumhurbaşkanı "siyonist barbarlığın bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacağını" belirtti.

Rusya da saldırıyı kınadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Haniye'nin ölümünü "kabul edilemez bir siyasi suikast" olarak tanımladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Haniye'nin ölümünün bölgedeki gerilimin artmasına yol açacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Haniye'nin öldürülmesi kınadıklarını ve karşı çıktıklarını belirtirken, olayın bölgesel istikrarsızlığı artırabileceğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla Haniye'nin öldürülmesinin güçlü bir şekilde kınandığını belirtti. Bakanlık Haniye'nin öldürülmesinin tehlikeli bir tırmanma olduğunu vurguladı.

Tahran'da yemin törenine katıldı

Kurulduğu günden bu yana Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan Haniye, 2006'da Filistin Başbakanı olarak atandı ancak ertesi yıl Gazze'deki şiddet olayları sonrası El Fetih örgütü tarafından görevden alındı.

Haniye 2017 yılında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçildi. ABD, 2018'de Haniye'yi "teröristler listesine" ekledi.

Aynı yıl Gazze'den ayrılan Haniye, daha çok Katar'da yaşıyordu.

Haniye, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası ayrıca sık sık örgütün İran ve Türkiye'deki diplomatik misyonlarını ziyaret ediyordu.

Haniye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la en son 20 Nisan'da İstanbul'da görüşmüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Gazze'ye yardım ve ateşkes konuları ele alınmıştı.

Haniye'nin üç oğlu da İsrail'in 10 Nisan'da Gazze'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu yorum yapmıyor

İsrail ordusu, Haniye'nin ölümüne ilişkin direkt olarak bir yorum yapmadı.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, X'ten paylaştığı mesajında "savunma politikalarında bir değişiklik olmadığını ve durum değerlendirmesi yaptıklarını" ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Kültürel Miras Bakanı Amichay Eliyahu ise Haniye'nin ölümünün "dünyayı daha iyi bir yere" dönüştürdüğünü söyledi.

Amichay Eliyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyayı bu pisliklerden temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok, bu ölümlülere merhamet yok. Onlara vuracak demir el, barışı arzulayanlarla barış içinde yaşama yeteneğimizi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

ABD'den ise henüz Haniye'nin ölümüyle ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda da Hizbullah'ın üst düzey komutanı 'yü öldürdüğünü , Hizbullah bu haberi doğrulamamıştı.

Cumartesi günü İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde düzenlenen 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Hizbullah'ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırıyı düzenlemediğini açıklamıştı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil 1200'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi rehin alınmıştı.

İsrail ordusu rehinelerin 39'unun öldüğünü, 111'inin hala Gazze'de olduğunu açıklamıştı.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 39 bin 400 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırıları sonrası Hamas'ı yok edeceklerini ve tüm rehineleri geri getireceklerini söylemişti.