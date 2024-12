HBO Max Türkiye'de Yayına Başlıyor

Dünya

Dünyaca ünlü dijital yayın platformu HBO Max, 2025 yılının bahar aylarında BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.

ABD merkezli HBO Max'in sahibi Warner Bros. Discovery (WBD), geçen yıl Türkiye'de faaliyet gösteren dijital yayın platformu BluTV'yi satın almıştı.

Ancak BluTV bugüne kadar kendi markası altında yayına devam ediyordu.

BluTV'nin CEO'su olarak göreve başlayan, ardından WBD'nin Türkiye'deki dijital platform ve ulusal kanallardan sorumlu başkan yardımcısı olan Deniz Şaşmaz Oflaz, HBO Max'ın yayın hayatına başlayacağını Londra'da düzenlenen bir etkinlikle duyurdu.

Oflaz, BluTV'nin orijinal içeriklerinin de HBO Max plaformunda yer alacağını söyledi.

WBD'nin Türkiye'nin de içinde olduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarının üst düzey yöneticilerinden olan Leah Hooper Rosa, Türkiye'nin şirket için öncelikli ülkelerden biri olduğunu ve yatırımlarını artıracaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'ye konuşan Rosa, Türkiye'den daha fazla orijinal yapımın çekileceğini, ancak bu içerikleri üretirken önceliklerinin Türk izleyiciler olacağını söyledi.

"Eğer olur da Latin Amerika gibi diğer pazarlarda da izlenirse harika olur" diye de ekledi.

HBO Max, dünya genelinde 74 ülkede 110 milyon aboneye sahip.

BluTV'nin İlk ve Son dizisi gibi bazı yapımları HBO Max'in yer aldığı diğer ülkelerde gösterilecek.

Prens yeni sezonuyla HBO Max'te olacak

Gelecek yıl HBO Max'e yeni sezonları gelecek orijinal yapımlar arasında The White Lotus, The Last of Us, Peacemaker, The Gilded Age ve Euphoria yer alıyor.

Son yıllarda komedi dizisi olarak Türkiye'de büyük ilgi gören BluTV orijinal yapımı Prens de üçüncü sezonuyla gelecek yıl HBO Max'te olacak.

Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin bölgede faaliyet gösteren güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus dizisinin ikinci sezonu ise şu an çekim aşamasında.

İlk Göktürk ise yapım aşamasında olan yeni bir HBO Max dizisi.

Türk göçebe tarihini mitolojik unsurlarla harmanlayan fantastik bir yapım olarak platforma gelecek.

100 yıllık arşiv

Platformla ilgili değişiklikler yakın zamanda BluTV kullanıcılarına iletilecek.

HBO Max abonelik fiyatının ne olacağı ve dönüşümün tam olarak ne zaman gerçekleşeceği daha sonra duyurulacak.

Şirket yetkilileri, HBO Max'e dönüşmesinin ardından platformun teknolojik açıdan daha iyi hizmet vermesini amaçlıyor.

HBO Max içeriklerinin tamamının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Ayrıca WBD'nin yüz yılı aşkın süredir çektiği filmlerden oluşan geniş arşivinden yapımlar platformda yer alacak.

BluTV 2015 yılında Aydın Doğan Yalçındağ tarafından kurulmuş, 2016 yılında yayın hayatına başlamıştı.