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Hollanda'da rekor Covid vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı: Futbol maçları da seyircisiz oynanacak - Son Dakika
BBC

Hollanda'da rekor Covid vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı: Futbol maçları da seyircisiz oynanacak

12.11.2021 23:19
Hollanda'da rekor Covid vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı: Futbol maçları da seyircisiz oynanacak

Covid salgının başladığı gündem bu yana vaka sayılarının en yüksek düzeye ulaştığı Hollanda'da hükümet, 3 hafta boyunca kısmen kapanma kararı aldı.

Covid salgının başladığı gündem bu yana vaka sayılarının en yüksek düzeye ulaştığı Hollanda'da hükümet, 3 hafta boyunca kısmen kapanma kararı aldı.

Yiyecek içecek sektörü ile zorunlu ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri en geç saat 20:00'de kapanacak ve Türkiye'nin Dünya Kupası eleme grubundaki rakibi Hollanda Milli Takımı da dahil bütün futbol maçları seyircisiz oynanacak.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Hollanda ve Belçika ile birlikte diğer 8 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede koronavirüs salgını ile ilgili durumun, "çok endişe verici" olduğunu açıkladı.

Vaka sayılarının hızla arttığı Norveç de, ülke çapında Covid önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Covid'de 4. dalga, Hollanda'da hafta başından itibaren daha ağır seyretmeye başladı, Salgın başından bu yana en fazla vaka sayısının görüldüğü dönem 2020 Aralık ayı oldu.

Bu dönemde, bir günde pozitif test edilen vaka sayısı 12 bin 970'ü bulmuştu. Ancak Perşembe günü Hollanda'da vaka sayıları rekor düzeye çıktı. Bir günde pozitif test edilen kişi sayısı 16 bin 364 olarak kaydedildi.

Bunun üzerine salgın yönetiminden sorumlu bilim kurulu (OMT), hükümete kısmi kapanma önerdi.

Kısmi kapanma neler kapsıyor?

Geçici hükümetin başbakanı Mark Rutte, Cuma akşamı yeni önlemleri açıkladı. Cumartesi günü saat 18:00'den itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallara göre, süpermarketler, eczaneler ile yiyecek içecek sektöründeki işletmeler akşam 20:00'de kapanacak.

Zorunlu olmayan tüketim ürünlerini satan diğer mağazalar ile kuaförler ise, saat 18:00'e kadar açık kalacak,

Spor karşılaşmaları ise, en az 4 Aralık Cumartesi gününe kadar seyircisiz oynanacak.

Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası G Grubu'nda Salı günü Hollanda ile Norveç ve Cumartesi günü Hollanda ile Karadağ arasında oynanacak eleme maçlarına da seyirci alınmayacak.

Evlere kabul edilen misafir sayısı 4'le sınırlanacak.

Etkinlikler en fazla bin 250 kişi ile sınırlanacak, sinema, tiyatro da dahil bütün kültürel etkinlikler saat 18:00'de sona erecek.

Yüksek okullarda amfilerdeki öğrenci sayısı 75'den fazla olmayacak.

Bir hanede eğer bir kişi Covid olmuşsa, aşılanmış dahi olsalar, aynı çatı altındaki diğer bireyler de karantinaya alınacak.

Hükümet, "Covid sertifikası" gösterme zorunluluğunu çalışma hayatı da dahil daha geniş alana yaymayı planlıyor. "2G" adı verilen uygulama kapsamında yiyecek içecek sektörü de dahil birçok yere, sadece aşılı olanlar ya da son 6 ay içinde Covid geçirenler alınacak. Negatif test sonucu buralara girişte geçerli olmayacak.

Hollanda hükümeti, çalışanlara "mümkün olduğunca evde kalma ve işerini evden sürdürme" tavsiyesinde bulundu.

Sağlık personeline de, önümüzdeki haftadan itibaren 3. doz koruyucu koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanacak. 23 Kasım'dan itibaren de 60 yaş ve üzeri kişilere 3. doz aşı yapılmaya başlanacak.

Aşı karşıtı grup protesto yaptı

Başbakan Rutte, toplumun büyük bölümünün aşılı olduğunu vurgulayarak, aksi halde rekor düzeyde artan vaka sayılarının sağlık sektörü üzerinde daha da ağır bir baskı yaratacağını söyledi.

Hollanda Başbakanı, aşı olmayan kişilere de çağrıda bulunarak, bir an önce aşılanmalarını istedi.

Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin basın açıklaması yaptığı sırada, Başbakanlık çevresinde 150 kişilik aşı karşıtı grup, Covid önlemlerini protesto etti. Polis, gürültülü protestoya karşı önlem aldı. Ağır havai fişekler taşıyan bir kişi gözaltına alındı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Hollanda'nın da aralarında bulunduğu bazı AB ülkelerinde salgınla ilgili durumun, "çok endişe verici" olduğunu açıkladı.

Merkeze göre, Belçika, Hollanda, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan ve Slovenya'da durum "çok endişe verici."

Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Romanya ve Slovakya'da durumun "endişe verici" olduğunu belirten ECDC'ye göre, en az endişe verici ülkeler sıralamasında ise, İtalya, İspanya, İsveç ve Malta yer alıyor.

ECDC, şu anda AB'deki durumu, "Hızlı ve güçlü bir şekilde artan vaka sayıları ve zayıf ama yavaş artan bir ölüm oranı" olarak değerlendiriyor.

Merkez, önümüzdeki iki hafta içinde vakaların, hastaneye yatışların ve ölümlerin sayısının daha da artmasını bekliyor.

Norveç hükümeti de, hızla artan baka sayıları nedeniyle önlemleri sıkılaştırmaya hazırlanıyor ancak bu, salgının başlarındaki kadar katı olmayacak.

Hollanda'da rekor Covid vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı: Futbol maçları da seyircisiz oynanacak
Hollanda'da rekor Covid vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı: Futbol maçları da seyircisiz oynanacak

Koronavirüs, Hollanda, Hükümet, Futbol, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da rekor Covid vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı: Futbol maçları da seyircisiz oynanacak - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Hollanda'da rekor Covid vakaları nedeniyle kısmi kapanma kararı: Futbol maçları da seyircisiz oynanacak - Son Dakika
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