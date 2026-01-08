ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

Haberin Videosunu İzleyin
ICE polisleri ABD\'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi
08.01.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ICE polisleri ABD\'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi
Haber Videosu

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, ICE ajanlarının göçmen operasyonlarını izleyen 37 yaşındaki ABD vatandaşı bir kadını silahla vurarak öldürmesi ülke genelinde tepkiye yol açtı. Çeşitli şehirlerde toplanan göstericiler, ICE uygulamalarını protesto etti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının göçmen operasyonunu izleyen 37 yaşındaki ABD vatandaşı bir kadını vurması ülkede tepkiye neden oldu. Olayın ardından farklı kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.

ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

TARTIŞMA YARATAN MÜDAHALE

Yerel basında 37 yaşındaki Renee Nicole Good olarak tanımlanan kadının, büyük çaplı bir federal göçmen operasyonu sırasında aracında bulunduğu sırada ICE ajanları tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi. İddialara göre Good, ajanların "yol kapattığını" öne sürdüğü aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yakın mesafeden ateş açıldı.

ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

GÖRÜNTÜLERDE ÜÇ EL ATEŞ VE PANİK ANLARI

Olay anına ilişkin görüntülerde, yüzü maskeli bir ICE ajanının araca üç el ateş ettiği görülüyor. Ateşin ardından aracın kontrolünü kaybederek çevredeki araçlara çarptığı, olaya tanık olanların ise yaşananlar karşısında panikle federal ajanlara tepki gösterdiği aktarılıyor.

ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Silahlı müdahalenin kamuoyuna yansımasının ardından Minneapolis'te binlerce kişi sokaklara çıkarak yaşanan olayı protesto etti. Göstericiler, ICE'nin göçmenlere yönelik operasyonlarında sert yöntemler kullanıldığını savunarak uygulamaların sonlandırılmasını talep etti.

ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

CHICAGO'DA DA PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Protestolar Minneapolis ile sınırlı kalmadı. Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Little Village semtinde toplanan kalabalık da ICE'nin göçmenlik uygulamalarını protesto etti. Gösterilerde federal göçmen operasyonlarının durdurulması çağrısı yapıldı.

ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

Minnesota, Göçmen, Gündem, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Sert Murat Sert:
    çök artık,yerld bir ol amerıka. 14 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yikiilacak 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Eski milli sporcunun akılalmaz ölümü Sırtındaki tüfek bir anda ateş aldı Eski milli sporcunun akılalmaz ölümü! Sırtındaki tüfek bir anda ateş aldı
Meteoroloji’den Türkiye’nin 4’te 3’üne “sarı“ kodlu uyarı Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne "sarı" kodlu uyarı
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni Tavan zam oranı belli oldu Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu
Cinayet sonrası tansiyon yükseldi Polisten halka sert müdahale Cinayet sonrası tansiyon yükseldi! Polisten halka sert müdahale
Elif Kumal’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor Akıllı saatte yüksek nabız detayı Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Mourinho dün gece yine kabusu yaşadı Mourinho dün gece yine kabusu yaşadı
Manchester United’a deplasmanda büyük şok Manchester United'a deplasmanda büyük şok
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü Güzelliğiyle dikkat çekiyor Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor
Kaybolan 12 yaşındaki Duru’dan iyi haber geldi Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı İşte başvuru şartları Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Kuvvetli kar yağışı geliyor 3 gün sürecek Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:45
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham’ın hareketleri gülümsetti
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 04:53:16. #7.11#
SON DAKİKA: ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.