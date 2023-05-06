İngiltere Kralı III. Charles, gerçekleşen büyük bir törenle tacını taktı - Son Dakika
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İngiltere Kralı III. Charles, gerçekleşen büyük bir törenle tacını taktı

06.05.2023 14:45

Ve beklenen an geldi! Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral 3. Charles, bugün görkemli bir törenle tacını taktı. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra 100'e yakın siyasi lider ve ünlü isimler de katıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından 74 yaşındaki Prens Charles resmen Kral oldu. Charles bugün aylardır hazırlıkları yapılan görkemli bir törenle taç giydi. Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi. İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak yemin etti.

Son Dakika! İngiltere Kralı 3. Charles, görkemli bir törenle tacını taktı

70 YIL SONRA BİR İLK

Kral Charles'ın taç giyme töreni, Kraliçe Elizabeth'in 2 Haziran 1953'te gerçekleşen taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyor.

Son Dakika! İngiltere Kralı 3. Charles, görkemli bir törenle tacını taktı

HALK TÖRENİ İZLEYEBİLMEK İÇİN KUYRUK OLUŞTURDU

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu. 70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.

Son Dakika! İngiltere Kralı 3. Charles, görkemli bir törenle tacını taktı


GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Londra genelinde tarihi gün için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı törende 6 bin'den fazla silahlı kuvvet mensubu yer alıyor.

Son Dakika! İngiltere Kralı 3. Charles, görkemli bir törenle tacını taktı

MONARŞİ KARŞITLARI TARAFINDAN PROTESTO EDİLİYOR

Öte yandan The Guardian'ın haberine göre, monarşi karşıtı gösterilerin yapıldığı Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda Cumhuriyetçi hareketin başkanı Smith'e pankart dağıttığı sırada polis müdahale etti. Smith'in yanı sıra monarşi karşıtı gösterilerin yapılmasına öncülük eden 5 kişi daha polisler tarafından durduruldu. Monarşi karşıtı "Cumhuriyet" hareketinin lideri Graham Smith gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde Trafalgar Meydanı'nda Cumhuriyetçi gruplardan 2 binden fazla göstericinin toplanması bekleniyor.

Son Dakika! İngiltere Kralı 3. Charles, görkemli bir törenle tacını taktı

PRENS HARRY DE TÖRENDE

Dünya genelinde merakla beklenen Kral 3. Charles'ın töreni için yaklaşık 2 bin kişiye davet gönderildi. Yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen törene Kraliyet ailesinin bütün üyelerinin hazır bulunacak. Kraliyet ailesinin resmi görevinden 2020 yılında ayrıldığını duyuran Prens Harry yalnız katılıyor.

Son Dakika! İngiltere Kralı 3. Charles, görkemli bir törenle tacını taktı

TÜRKİYE'DEN FUAT OKTAY YER ALACAK

Törene yaklaşık 100 devlet başkanının da aralarında bulunduğu 203 ülkeden temsilcinin katıldı. Başta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere eski başbakanı Liz Truss ve Tony Blair, İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve kabine görevlileri dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin de törende olacak. ABD başkanı Joe Biden'in törende katılamayacak .Onun yerine eşi Jill Biden'in törende yer alacak. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak. Törene dünyanın farklı noktalarından dini liderler de gelecek. Rusya, Belarus, Myanmar, Afganistan, Suriye, Venezuela ve İran'dan dünya liderleri törende bulunmayacak.

Son Dakika! İngiltere Kralı 3. Charles, görkemli bir törenle tacını taktı
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Son Dakika Dünya İngiltere Kralı III. Charles, gerçekleşen büyük bir törenle tacını taktı - Son Dakika


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