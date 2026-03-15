İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

15.03.2026 13:25
İran, ABD'nin İran'daki petrol bölgeleri ve bankalara yönelik saldırılarına misilleme olarak Dubai'de bulunan ABD'li banka Citibank'ın yer aldığı gökdeleni insansız hava aracıyla vurdu; saldırı sonrası binada büyük patlama ve yangın meydana geldi.

ABD-İsrail ve İran arasında 16. günü devam eden savaşta gerilim yeni bir saldırıyla daha tırmandı. İran, ABD'nin İran'daki petrol bölgeleri ve altyapı tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Dubai'de bulunan ABD'li banka Citibank'ın yer aldığı gökdeleni insansız hava aracıyla hedef aldı.

BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen görüntülerde, bir insansız hava aracının bankanın bulunduğu gökdelenlerden birine isabet ettiği ve ardından şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor. Patlamanın ardından binada yangın çıktığı ve çevrede büyük panik yaşandığı bildirildi.

"ABD'YE MİSİLLEME YAPTIK" AÇIKLAMASI

İran Dışişleri yetkililerinden Abbas Erakçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada saldırının ABD'ye karşı bir misilleme olduğunu söyledi. Erakçi, ABD'nin iki gün önce İran'daki bir bankayı hedef aldığını belirterek saldırıya aynı şekilde karşılık verdiklerini ifade etti.

Erakçi açıklamasında, "ABD iki gün önce İran'daki bir bankayı hedef aldı. Biz de aynı şekilde karşılık vererek komşu ülkelerde bulunan Amerikan Citibank'a ait bir binayı hedef aldık" dedi.

SEPAH BANK SALDIRISINA KARŞILIK

Saldırının, 11 Mart'ta İran'daki Sepah Bank'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşılık olduğu belirtiliyor. Söz konusu saldırıda bankanın dijital güvenlik merkezinin hedef alındığı, ardından Melli Bank ve Sepah Bank'ın çevrim içi sistemlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı aktarılmıştı.

CİTİBANK ŞUBELERİ KAPATILMIŞTI

İran'ın bölgedeki Amerikan finans kurumlarını hedef alabileceği yönündeki açıklamalarının ardından Citibank yönetimi güvenlik önlemlerini artırmıştı. Banka, güvenlik gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki birçok şubesini geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Dubai'de gerçekleşen saldırı, ABD ile İran arasındaki çatışmanın bölgedeki ekonomik ve finansal hedefleri de kapsayacak şekilde genişlediği yorumlarına neden oldu.

İRAN BAE'Yİ NEDEN HEDEF ALIYOR?

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) saldırmasının nedeni doğrudan BAE ile bir savaş olması değil; ABD ve İsrail ile yürüttüğü savaşta bu ülkelerin bölgedeki varlıklarını hedef almasıdır. Bunun birkaç temel nedeni bulunuyor:

1. ABD askeri üsleri

BAE'de ABD'nin kullandığı önemli askeri tesisler bulunuyor. Abu Dabi yakınlarındaki Al Dhafra Hava Üssü, ABD'nin Orta Doğu'daki en kritik operasyon merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. İran, bu üslerin İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığını savunduğu için bölgedeki Amerikan varlıklarını hedef aldığını açıkladı.

2. ABD çıkarlarına ait hedefler

İran yönetimi, savaşta yalnızca İsrail'i değil bölgedeki Amerikan askeri ve ekonomik hedeflerini de meşru hedef ilan etti. Bu nedenle ABD şirketleri, bankaları veya üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri de saldırı riskinin içine girdi.

3. ABD-İsrail saldırılarına misilleme

ABD ve İsrail'in İran'daki askeri ve ekonomik altyapıyı hedef alan saldırılarının ardından Tahran, bölgedeki Amerikan çıkarlarına karşı misilleme saldırıları düzenleyeceğini duyurdu. Bu kapsamda Katar, Bahreyn ve BAE'deki hedefler de İran'ın saldırı listesine girdi.

4. Körfez'deki Amerikan askeri ağı

ABD'nin Orta Doğu'daki birçok askeri noktası Körfez ülkelerinde bulunuyor. İran, bu üslerin savaşta aktif rol oynadığını savunduğu için ABD ile iş birliği yapan ülkelerdeki hedefleri de vurabileceğini açıkladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

