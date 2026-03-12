Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

ABD- İsrail ve İran arasında devam eden savaş 13. gününe girerken bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. Tahran'dan gelen son açıklamalar, İran'ın askeri ve istihbarat yapısında üst düzey kayıplar yaşandığını ortaya koydu.

İran devlet medyasının aktardığı bilgilere göre, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) hava kuvvetleri komutanlarından İsmail Dehgan ile İran İstihbarat Bakan Yardımcısı Akbar Ghaffari, düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybetti.

TAHRAN'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İranlı yetkililer, söz konusu saldırıların ülkenin askeri ve güvenlik yapısını hedef aldığını belirtti. Devlet medyasında yer alan haberlerde, saldırıların İsrail ve ABD'nin yürüttüğü geniş çaplı hava operasyonlarının bir parçası olduğu ifade edildi.

İran yönetimi, saldırıların ardından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden yetkililerin ülkenin savunma ve güvenlik yapısında kritik görevler üstlendiğini vurguladı.

İran İstihbarat Bakan Yardımcısı Akbar Ghaffari

STRATEJİK KAYIP DEĞERLENDİRMESİ

Analistler, özellikle Devrim Muhafızları'nın hava kuvvetleri içinde görev yapan üst düzey komutanların hedef alınmasının İran'ın askeri koordinasyonu açısından önemli bir darbe olabileceğini belirtiyor.

İran İstihbarat Bakan Yardımcısı Akbar Ghaffari'nin ölümü ise Tahran'ın istihbarat ve güvenlik mekanizmalarında da ciddi bir boşluk yaratabileceği yönünde değerlendiriliyor.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR GENİŞLİYOR

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırılarıyla başlayan savaş, kısa sürede bölgesel bir çatışmaya dönüştü. İran da buna karşılık İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

Uzmanlar, savaşın ilerleyen günlerde daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği ve özellikle Körfez bölgesinde güvenlik risklerinin artabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.