İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
01.03.2026 04:47  Güncelleme: 04:59
İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN, HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

ABD ve İsrail'in saldırılarından en net gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı hedef olarak gösterdiği İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in akıbeti belli oldu. İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürüldüğünü doğruladı. Ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Ali Hamaney

TRUMP: TARİHİN EN KÖTÜ İNSANLARINDAN BİRİ OLAN HAMANEY ÖLDÜ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada Hamaney'in öldüğünü söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen veya sakat bırakılan tüm Büyük Amerikalılar ve Dünyanın birçok Ülkesinden insanlar için bir Adalettir. İstihbaratımızdan ve Son Derece Gelişmiş Takip Sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalışarak ne onun ne de beraberinde öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu.

"BİZDEN DOKUNULMAZLIK BEKLİYORLAR"

Bu, İran halkının ülkelerini geri almaları için tek ve en büyük şanstır. Birçok Devrim Muhafızı (DMO), Ordu ve diğer Güvenlik ve Polis Kuvvetlerinin artık savaşmak istemediğini ve bizden Dokunulmazlık beklediğini duyuyoruz. Dün gece söylediğim gibi: "Şimdi Dokunulmazlık alabilirler, sonra sadece Ölüm alırlar!" Umuyoruz ki DMO ve Polis, İranlı Yurtseverlerle barışçıl bir şekilde birleşecek ve Ülkeyi hak ettiği Büyük seviyeye geri getirmek için bir birim olarak birlikte çalışacaktır.

İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

"ÜLKE BİR GÜN İÇİNDE YERLE BİR EDİLDİ"

Bu süreç yakında başlamalıdır; çünkü sadece Hamaney'in ölümüyle değil, Ülke sadece bir gün içinde çok büyük ölçüde tahrip edilmiş, hatta yerle bir edilmiştir. Bununla birlikte, ağır ve nokta atışı bombardımanlar hafta boyunca veya Orta Doğu'da ve hatta tüm dünyada barış hedefimize ulaşmak için gerekli olduğu sürece kesintisiz devam edecektir! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

İRAN'DA CAN KAYBI 201, YARALI SAYISI 747

Saldırılara ilişkin İran'dan ilk açıklama geldi. İran Kızılayı, 24 şehirdeki saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında en ağır kayıp bir ilkokulda yaşandı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlenen saldırıda can kaybı bir kez daha arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırıda 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

PEZEŞKİYAN: MASUM ÖĞRENCİLER ŞEHİT EDİLDİ

Saldırıya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklama yaptı. Sert tepki gösteren Pezeşkiyan şunları söyledi: "Şehitlerin ve Doğruların Rabbi adına. Amerikan ve Siyonist saldırganların sivil merkezlere yönelik alçakça saldırısının ardından Minab şehrindeki Şecarî Tayyiba İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İran halkının ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır.

"BARBARCA EYLEM, SAYISIZ SUÇUN KAYITLARINDA KARA BİR SAYFA"

Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir.

Bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınarken, şehitlerin ailelerine, Minab'ın saygıdeğer halkına ve tüm İran milletine bu trajediden dolayı başsağlığı dileklerimi sunuyor ve derin üzüntülerini paylaşıyorum. Ayrıca, bölgedeki tüm yardım ve sağlık merkezlerinden ve ilgili yetkililerden, tüm kaynakları seferber ederek yaralıların ve ailelerinin acil ve kesintisiz bakımını önceliklendirmelerini rica ediyorum. Yüce Allah'tan, bu talihsiz olayda şehit düşenlerin en yüksek mertebelere ulaşmasını, yaralıların hızla iyileşmesini ve saygıdeğer ailelerine sabır ve huzur vermesini niyaz ediyorum."

ABD ÜSLERİ HEDEF ALINDI

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

THY'DEN 10 ÜLKEYE UÇUŞ İPTALİ

İsrail ve İran'ın ardından Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Suriye de hava sahalarını kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi. Hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY); Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a seferlerini iptal etti.

AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANDI, 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İsrail basınına konuşan ABD güvenlik kaynakları, operasyonun ABD ile koordinasyon içinde aylar öncesinden ortaklaşa planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini aktardı. Kaynaklar, İsrail'in bu operasyonda "tüm gücünü" kullanacağını ve ABD'nin de "aynı fikirde" olduğunu belirtti. Ortak saldırıların ilk aşamasının 4 gün sürmesinin planlandığını dile getiren kaynaklar, ilk saldırıların sabah saatlerinde yapılmasının amacının İranlıları şaşırtmak olduğunu vurguladı.

İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTI

İran, dünya petrol taşımacılığı için hayati konumdaki Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, petrol rotalarına erişimin engellendiğini, hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini vurguladı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

Ayetullah Ali Hamaney, İsrail, Güncel, Dünya, İran

Son Dakika Dünya İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

