İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu - Son Dakika
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
08.03.2026 17:40  Güncelleme: 17:51
İsrail\'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail, İran'a yönelik yeni hava saldırısı dalgası başlattı. İsrail ve ABD uçakları ülkenin güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki Devrim Muhafızları karargahını vurdu. Söz konusu yerin, Devrim Muhafızları'nın "Uzay gücü" karargahı olduğu belirtildi.

İsrail ve ABD savaş uçakları, İran'da Devrim Muhafızları'nın karargahını vurdu.

ABD ve İsrail, İran'ı bir kez daha vurmaya başladı. Hedef alınan yer bu sefer İran Devrim Muhafızları ordusunun can damarı oldu.

"UZAY GÜCÜ" KARARGAHI

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde yer alan, Devrim Muhafızları'na bağlı "Uzay Gücü'nün" karargahına saldırı düzenledi. Karargahı, İsrail ve ABD savaş uçakları tarafından bombaladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI DA HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 28. dalgasında ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki El-Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'nün füzelerle birkaç kez hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İşgal altındaki topraklarda bulunan Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler, süper ağır savaş başlığına sahip 'Habir' füzeleriyle vuruldu.

ABD'nin ve Siyonist rejimin saldırgan ve suçlu ordularının vahşetinin ardından İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmana yönelik saldırılarının hacmi ve derinliği önümüzdeki saatlerde ve günlerde artacak ve kazanımları asil İran milletine ulaşacaktır."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

