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Gazze için İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a vardı - Son Dakika

Gazze için İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a vardı

14.11.2023 20:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze için İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisinin Mısır'ın El-Ariş Limanına ulaştığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 adet jeneratör, tıbbi malzeme, 8 tır su bulunuyordu." dedi.

AFAD koordinesinde İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'ın El- Ariş Limanına ulaştı. İsrail ablukası altındaki Gazze için bölgeye giden gemide 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 jeneratör, tıbbi malzeme ve 8 TIR su bulunuyor.

İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı

İNSANİ YARDIM GEMİSİ MISIR'A ULAŞTI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mısır'a giden yardım gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, insani yardım gemisinin Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştığını açıkladı.

İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı

BAKAN YERLİKAYA: GEMİDE SAHRA HASTANELERİ, JENERATÖR, AMBULANS BULUNUYOR

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Gazze'de yaşanan vahşete ve soykırıma karşı Aziz Milletimizle beraber karşı durmaya, insani yardımları AFAD Başkanlığımız eşgüdümünde bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı. Gemimizde; 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 adet jeneratör, Tıbbi malzeme 8 tır su bulunuyordu.

İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı

"YARDIM GEMİMİZ HER AN GAZZE'NİN ÜSTÜNDE OLACAK"

Ayrıca bugüne kadar; Filistin'e 10 kargo uçağı ile 54 personel, 5.000 adet battaniye, 2.600 adet gıda kolisi, 115.000 kg tıbbı malzeme, 232 adet jeneratör ulaştırıldı. Yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi. Yardım elimiz her an Gazze'nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak."

İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı
İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı
İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı
İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a ulaştı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Gazze için İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze için İzmir'den yola çıkan insani yardım gemisi Mısır'a vardı - Son Dakika
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