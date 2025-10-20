KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu - Son Dakika
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

20.10.2025 12:34  Güncelleme: 12:51
KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman seçimi kazandı. Federasyon yanlısı olan Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basınında sevinçle karşılandı. "Kıbrıslı Türkler, iki devlet mantığını açıkça reddetti", "Erhurman'ın zaferi Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlamasına dair umutları artırdı" gibi manşetler atıldı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı. Erhürman'ın zaferi, Yunan ve Rum basınında geniş yer buldu.

FEDERASYON İSTEYEN ADAY SEÇİMİ KAZANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan tarihi nitelikteki cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıktan sürpriz bir sonuç çıktı. Seçmen, "iki devletli çözüm" politikasıyla bilinen Ersin Tatar yerine, "federasyon" yanlısı Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı tercih etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, sol partilerin desteklediği Erhürman, sağ partilerin ortak adayı olan Tatar'ı geride bırakarak oyların yaklaşık %63'ünü alarak seçimi ilk turda kazandı.

ERHÜRMAN'DAN TÜRKİYE İLE İSTİŞARE MESAJI

Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim zaferinin ardından başkent Lefkoşa'da yaptığı konuşmada Türkiye ile iş birliğine vurgu yaptı. "Dış politikada ve Kıbrıs sorununda çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz." diyen Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye ile güçlü ilişkilerin süreceği mesajını verdi.

YUNAN VE RUM BASINI MANŞETLERİNE TAŞIDI

Seçimler bu şekilde tamamlanırken sonuçları yakından takip eden Yunan ve Rum basını, Tufan Erhürman'ın zaferini manşetlerine taşıdı.

ARADAKİ FARKA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yunanistan en büyük gazetelerinden birisi olan Kathimerini, manşetten verdiği haberde "Seçimi Kemalist aday büyük bir farkla kazandı" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ ALAN TATAR KAYBETTİ"

Ta Nea gazetesi ise manşetten verdiği haberde, "Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteğini arkasına alan Kıbrıs Türk Lideri Ersin Tatar, işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'ta yapılan 'cumhurbaşkanlığı seçimlerinde' yenilgiye uğradı." ifadelerine yer verdi.

"EZİCİ ZAFER"

1922 yılından bu yana yayın yapan To Vima gazetesi ise seçimlerden duyduğu mutluluğu okurlarına sundu.

Gazete, "Kuzey Kıbrıs'ta muhalefet adayı Tufan Erhürman, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ezici bir zafer kazanırken, Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Ersin Tatar ağır bir yenilgi aldı." manşetini attı.

ANALİSTLER GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI

Etnos gazetesinde uzman görüşü sorulan analistler ise, "Merkez sol Tufan Erhürman'ın Ersin Tatar'a karşı kazandığı açık zafer ve ilk turda seçilmesi, Kıbrıs Türklerinin hem Kıbrıs sorununun çözüm biçimi hem de Ankara ile ilişkileri açısından iradesini açıkça ortaya koyuyor." denildi.

LAİKLİK VURGUSU YAPTILAR

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de Erhürman'ın seçimleri kazanması büyük bir coşkuyla kutlandı.

Rum Politis gazetesi, "Kıbrıslı Türkler, iki devlet mantığını açıkça reddederken, laik kimliklerinin tamamen değiştirilmesine yönelik girişimlere de açıkça isyan ettiler." sözleriyle sonuçları manşetine taşıdı.

"UMUTLAR YENİDEN ARTTI"

Rum tarafında günlük yayın yapan The Cyprus Weekly gazetesi ise "Erhurman'ın zaferi Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlamasına dair umutları artırdı." ifadelerine yer verdi.

"KIBRISLI TÜRKLERİ YOKSULLUKTAN KURTARACAK"

Parapolitika gazetesinde ise, "Yasa dışı devletin başkanı değişirse oradaki mantık da hızla değişecek. Ersin Tatar iki devletten bahsediyor, Birleşmiş Milletler'in müdahalesine izin vermiyordu. Tufan Erhürman ise ılımlı bir siyasetçi profili çiziyor. Federal bir devlet çözümünü destekliyor. Çünkü onun da dediği gibi; bu çözüm Kıbrıslı Rumlarla olan anlaşmazlığı çözecek ve Kıbrıslı Türkleri izolasyon ve yoksulluktan kurtaracak." denildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Oğuz Kuru:
    İlk günler güzel geçer de iki buçuk üç sene sonra ağlamaya başlarsınız kıbrıslılar kumarcılar sizi Nene Hatun'un memleketini sahipsiz bırakmayacağız 171 26 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Kimler seviniyor rumlar,yunanlar,israil i,KKTC deki rum bozmaları ve bizde ki chp.Okun kimden geldiğine ve nereye gittiğine bakarak neyin ne olduğunu anlamak çok kolay. 111 16 Yanıtla
  • Mosfet GanGate:
    Sevinenler haini işaret ediyor..Tabii anlayana. 95 5 Yanıtla
  • Kamil Gökkaya:
    Haberin Başlığına Bakıldığında Kimlerin sevindiği ortada. Buna yorum yapmaya gerek yok. Bu yazdığımız yorum sayılmasın 78 12 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Türkiye de CHP kazanırsa da tablo aynı olacak 44 5 Yanıtla
    220198:
    aynen oyle de gelde anlat 30 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
