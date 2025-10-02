Küresel Sumud Filosu\'na bağlı Marinette teknesi hala Gazze\'ye doğru seyir halinde

İsrail donanması, abluka altındaki Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait gemilere askeri operasyon düzenledi. Filoya dün gece saat 23.00 sularında müdahale edilirken, 201 aktivist gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 48 Türk vatandaşının da bulunduğu açıklandı.

'MARİNETTE' HARİÇ TÜM GEMİLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 'Marinette' isimli tekne dışında tüm filoya müdahale ettiği belirtildi. Motor arızası nedeniyle filodan geride kalan ve Gazze'ye doğru ilerlemeye devam eden 'Marinette' ile şu an için iletişimin sürdüğü ve içerisinde 6 yolcu bulunduğu ifade edildi. Mısır'ın Port Said kenti açıklarında olan Marinette, İsrail'İn müdahale ettiği riskli bölgeye girdi.

AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜ

İsrail askerleri tarafından ele geçirilen teknelerin Aşdod (Usdud) Limanı'na getirildiği, liman çevresinde askeri hareketliliğin yoğun şekilde sürdüğü bildirildi. Bazı aktivistlerin gemi güvertesinde turuncu can yelekleriyle bekletildiği görüntülendi. Müdahale sırasında gemilerdeki yayın sistemlerinin devre dışı bırakıldığı ve iletişimin kesildiği kaydedildi.

AKTİVİSTLERDEN TELEFONLARI DENİZE ATMALARI İSTENDİ

Operasyon sırasında İsrail askerlerinin teknelere teker teker çıktığı, aktivistlere ellerini kaldırmalarını ve telefonlarını denize atmaları yönünde talimat verdiği bildirildi. Müdahale anına ait bazı görüntüler de kamuoyuna yansıdı.

48 TÜRK AKTİVİSTİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:

"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"

GRETA THUNBERG DE GÖZALTINDA

Filonun amiral gemisi 'Alma'da yer alan ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de İsrail askerleri tarafından esir alındığı öğrenildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Greta Thunberg ve arkadaşları güvende, sağlık durumları iyi" ifadelerini kullandı. Bakanlık, filoyu ayrıca "Hamas filosu" olarak niteleyen tartışmalı bir paylaşımda da bulundu.

İSTANBUL VE ANKARA BAŞSAVCILIKLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail tarafından 28 Türk vatandaşının alıkonulması üzerine, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeleri de dikkate alarak, "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldığı kaydedildi.

FİLODAKİ TÜRKLERDEN AÇIKLAMA

Filodaki Türkler gözaltı öncesinde kaydettikleri videolarla, İsrail tarafından yasadışı olarak alıkonuldukları bilgisini paylaştı. Serbest bırakılmaları için yardım istedi. Organizatörler, İsrail donanmasının müdahale etmediği gemilerin Gazze'ye ilerleyişini sürdürdüğünü aktardı. Tek bir gemi kalana kadar devam edeceğiz denildi.

