Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Rusya'ya Giriş Yaptı - Son Dakika

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Rusya'ya Giriş Yaptı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Rusya\'ya Giriş Yaptı
Son Güncelleme: 12.09.2023 10:14

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren Rusya'ya giriş yaptı. Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Kim'in treni, Rusya sınırından geçerek Uzak Doğu Federal Bölgesi'ne ulaştı. Kim'in varış noktası henüz bilinmiyor. Kim ve Putin'in ikili bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD basını, liderlerin silah pazarlığı yapmak üzere Rusya'ya gideceğini öne sürmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bulunduğu zırhlı tren Rus topraklarına giriş yaptı. Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya vardığı bildirildi. Rus basınında yer alan haberlere göre Kim'i taşıyan zırhlı tren, sabah saatlerinde Rusya sınırından geçerek Uzak Doğu Federal Bölgesi'ne bağlı Primorskiy Krayı'ndaki Khasan Tren İstasyonu'na ulaştı. Tren daha sonra Ussuriysk kentinden Habarovsk yönüne doğru hareket etti. Kim'i taşıyan trenin varış noktası ise henüz bilinmiyor.

Kim'in Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere dün Primorskiy Krayı'ndaki Vladivostok'a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

Taraflar doğrulamıştı

Kuzey Kore, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, Kim ve beraberindeki heyeti taşıyan trenin Rusya'ya doğru yola çıktığını doğrulamıştı. Kim-Putin görüşmesine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Kim için düzenlenen uğurlama töreninin görüntüleri kamuoyu ile paylaşılmıştı. Son olarak ziyareti doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Kim'in Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde görüşeceğini, görüşmelerde heyetlere liderlik edeceğini ve gerekirse "bire bir" de görüşebileceklerini söylemişti. Putin'in Kim onuruna resmi bir akşam yemeği vereceğini kaydeden Peskov, görüşmelerin ikili ilişkiler üzerinde yoğunlaşacağını ifade etmişti.

Silah pazarlığı yapacakları iddia edilmişti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü belirterek, "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise ABD basını, Kim'in Putin ile silah pazarlığı yapmak üzere Rusya'ya gideceğini öne sürmüştü. Liderlerin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı sağlaması karşılığında Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlamasını öngören planı masaya yatıracağı iddia edilmişti. - VLADİVOSTOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Rusya'ya Giriş Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Rusya'ya Giriş Yaptı - Son Dakika
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