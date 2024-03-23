Moskova\'da Konser Salonuna Saldırı: 60\'tan Fazla Ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edildi. Binanın çatısı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.
Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi. Açıklamada, olayın Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.
Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edildi, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklandı. Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan; ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.
ABD'nin ardından İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin Moskova büyükelçilikleri Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.
Son Dakika › Dünya › Moskova'da Konser Salonuna Saldırı: 60'tan Fazla Ölü - Son Dakika
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında DEAŞ tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırı anından çekilen görüntüler ise konser salonunun içinden ortaya çıktı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'nın Crocus City Hall binasında düzenlenen terör saldırısında 60'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetleri incelenirken, olay yerinden maddi kanıtlar toplanıyor. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Rusya'da konser salonuna yapılan silahlı saldırıdan 2 hafta önce ABD'nin Moskova'daki vatandaşlarını herhangi bir etkinliğe katılmamaları konusunda uyardığı ortaya çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Marmaris ilçesi olarak belirlendi ve 15,92 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 60'ı aşarken 100'den fazla yaralı da hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
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