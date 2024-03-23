Moskova'da Konser Salonuna Saldırı: 60'tan Fazla Ölü - Son Dakika
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Dünya

Moskova'da Konser Salonuna Saldırı: 60'tan Fazla Ölü

Moskova\'da Konser Salonuna Saldırı: 60\'tan Fazla Ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemeler sürerken, saldırganların yakalanması için operasyon devam ediyor.

23.03.2024 09:44  Güncelleme: 10:03
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edildi. Binanın çatısı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Komiteden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

"NE YAZIK Kİ KURBANLARIN SAYISI ARTABİLİR"

Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
Saldırganlar salona girerek insanların üzerine rastgele ateş açtı

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
Saldırının ardından konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı

UKRAYNA: SALDIRI PUTİN'İN PLANI

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi. Açıklamada, olayın Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
Terör saldırısının ardından Minsk'teki Rus Büyükelçiliği önünde yas tutuldu

TÜM HALKA AÇIK ETKİNLİKLE İPTAL EDİLDİ

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edildi, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklandı. Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirdi.

Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar

ABD SALDIRIYI ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Öte yandan; ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin Moskova büyükelçilikleri Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'da Konser Salonuna Saldırı: 60'tan Fazla Ölü - Son Dakika

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