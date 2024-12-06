Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı - Son Dakika
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Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

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Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerlemesi sonucunda harita değişiyor. Son olarak, Esad rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı. Yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye'de, Süveyda'ya ulaşan muhalifler, Havayya köyünü ele geçirerek Rejim askerlerini esir aldı.

06.12.2024 22:20
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Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor. Grupların ilerleyişi ile harita da değişmeye başladı. Son olarak, Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

REJİM ASKERLERİNİ ESİR ALDILAR

Muhalif grupların Deyrizor'da iki köyü daha rejim güçlerinden aldığı öğrenilirken, Suriye'nin Ürdün sınırında bulunan ABD destekli Özgür Suriye Ordusu'nun Palmira ve Suknah kentlerine operasyon başlattığı bölgeden gelen diğer bilgiler arasında. Öte yandan Süveyda'ya ulaşan muhalifler, Havayya köyünü ele geçirerek Rejim askerlerini esir aldı.

Muhalif gruplar ilerliyor, Suriye'de harita değişiyor

    DEYRİZOR YPG'YE DEVREDİLDİ

    Suriye rejiminin 27 Kasım sonrasındaki gelişmelerde sürekli alan kaybederek güçlerini güneybatıya toplamasıyla, ülkenin doğusundan çıktığı alanları terör örgütü PKK/ YPG işgal etmeye başladı. Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor. Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor. Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.

    Muhalif gruplar ilerliyor, Suriye'de harita değişiyor

    IRAK'TAN SURİYE'YE ULAŞAN İRAN İKMAL HATTI ÖRGÜTÜN ELİNE GEÇTİ

    Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu. Ancak Deyrizor il merkezinin PKK/YPG'ye devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu.

    Muhalif gruplar ilerliyor, Suriye'de harita değişiyor

    STRATEJİK KÖPRÜYE RUS BOMBARDIMANI

    Suriye'de Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne, Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Söz konusu köprü iki ili, kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

    Muhalif gruplar ilerliyor, Suriye'de harita değişiyor

    ESAD'A 24 SAAT SÜRE TANIDILAR

    Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusun yaşadığı Suveyda kentinde yerel silahlı gruplar, Esad rejimi güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı. Bu grupların diğer askeri muhaliflerle doğrudan bir bağı bulunmuyor.

    Muhalif gruplar ilerliyor, Suriye'de harita değişiyor

    BİNLERCE KİŞİ KAÇTI

    Bölge sakinleri ve savaş gözlemcileri, binlerce insanın dün geceden bu yana Suriye'nin orta kesimindeki Humus şehrinden kaçtığını söyledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivillerin, rejimin kalesi olan batı kıyı bölgelerine doğru gittiğini bildirdi.

    Muhalif gruplar ilerliyor, Suriye'de harita değişiyor

    SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

    Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

    Başkent Şam\'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

    Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Deyrizor, Politika, Süveyda, Suriye, Dünya, İran, YPG, PKK, Şam, Son Dakika

    Son Dakika Dünya Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı - Son Dakika

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