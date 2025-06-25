NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

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NATO Zirvesi\'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
25.06.2025 12:11
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NATO Zirvesi\'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
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Hollanda'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümetler Başkanları Zirvesi, 32 ülkenin liderlerinin bir arada bulunduğu aile fotoğrafıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafta Trump'ın gergin halleri dikkat çekti. Liderler oturumuna geçilmeden Erdoğan ile Trump ayaküstü sohbet etti.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere dün geldiği Hollanda'da temaslarını sürdürüyor. Zirve 32 ülkenin liderlerinin bir arada bulunduğu aile fotoğrafıyla başladı.

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

NATO Liderler Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yanında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, diğer yanında ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson vardı. Trump da NATO Genel Sekreteri'nin yanındaydı. Diğer yanında ise Erdoğan'ın yanındaki Starmer vardı. Liderlerin yüzleri gülüyordu ancak Trump'ın gergin tavırları dikkat çekti.

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

ERDOĞAN İLE TRUMP AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜ

Liderler, liderler oturumu için yuvarlak masa etrafında yerlerini almadan ikili veya üçlü gruplar halinde görüşmeler gerçekleştirdi. Trump ile Erdoğan da ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre konuştu.

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

LİDERLER OTURUMU BASINA KAPALI DÜZENLENİYOR

Daha sonra başlayan liderler oturumu basına kapalı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler sürerken gerçekleşen zirvede mesajlarını verecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak. Bir sonraki NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenecek olması sebebiyle Hollanda ile Türkiye arasında devir teslim töreni de yapılacak.

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmasının beklendiği zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Zirvenin ana gündemini, müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir savunma yatırım taahhüdü oluşturacak. Zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri de değerlendirilecek.

TRUMP İLE ERDOĞAN ZİRVE ÖNCESİ BİR ARAYA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya gelmişti. Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilmişti.

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etmişti.

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail- İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurgulamıştı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekmişti.

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

DİKKAT ÇEKEN ZARF DETAYI

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarf ise dikkatlerden kaçmadı. Zarfın içinde ne olduğu merak konusu olurken 2 olası senaryo gündeme geldi. Zarfta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede masaya getireceği konu başlıklarıyla ilgili notları olabileceği ifade edilirken Trump'ın Erdoğan'a verdiği bir mektup olabileceğine vurgu yapıldı.

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Hollanda, Hükümet, Gündem, Güncel, Dünya, Lahey, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Son Mohikan:
    Aile Fotoğrafımızda Netanyahu Yokmu Benmi Göremedim :(( 5 3 Yanıtla
  • Adam:
    Birine savaş açılsa hepsi kaçar 5 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Nato Kafa Nato Mermer 5 0 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    bu islerde keramet olsaydi kaddafinin ne fotograflari var oglanlari beyazsarayda cirit atiyordu hala internette var batinin dostliguna guvenen yaya kalir 1 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Dünyalık kafirler topluluğu mahşerdeki hallerinizi sabırsızlıkla bekliyorum 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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