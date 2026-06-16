Netanyahu\'nun Güvenlik İkilemi

ABD'nin İran ile yaptığı ateşkes anlaşması, İsrail Başbakanı için siyasi bir kâbus yarattı; Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyerinin üç temel dayanağını yerle bir etti ve onu yeni bir güvenlik ikilemi içinde bıraktı.

Kendisini, Washington'daki siyasi kulislerde ve Amerikan siyaseti üzerinde gerçek bir etkiye sahip biri olarak konumlandıran bir kişi, en önemli ABD'li müttefiki tarafından bu denli kapsamlı biçimde nasıl kenara itilebilir ve kamuoyu önünde nasıl bu şekilde aşağılanabilir?

İran'a karşı mücadeleyi İsrail'in güvenlik politikasının merkezine yerleştiren bir kişi, savaşın sonunda İran rejimi göreceli olarak daha güçlü olarak değerlendirilebilecek bir konumdayken, bu savaşı nasıl sona erdirebilir?

Ve İsrail'in güvenliğinden sorumlu isim olarak inşa edilen bu eski ve yıpranmış siyasi imaj, Washington ve Tahran'ın İsrail'den Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiği bir ortamda, üstelik İsrail genel seçimlerinden birkaç ay önce, nasıl ayakta kalabilir?

Netanyahu'nun şu anda karşı karşıya olduğu seçenekler pek iç açıcı değil. Bunlar, muhalefet lideri Yair Lapid tarafından Pazartesi günü İsrail parlamentosu Knesset'te "ya en büyük müttefikimizle doğrudan ve yıkıcı bir çatışma ya da İsrail'in çıkarlarının boyun eğilerek teslim edilmesi" olarak özetlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran Pazar günü Beyrut'a yönelik bir saldırı emri verirken Netanyahu'nun hiçbir muhakeme göstermediğini, argo sözlerle ifade etti.

Bu, Netanyahu'nun ekim ayı sonuna kadar yapılması gereken seçime hazırlanan siyasi rakipleri ve medya yorumcuları tarafından hemen manşetlere taşındı.

Ancak Netanyahu'nun kendi partisinin (Likud) üyelerinden ve iktidar koalisyonundaki aşırı sağcı kabine bakanlarından gelen yorumlar, kendi cephesinden de baskı altında olduğunu ortaya koyuyor - özellikle de Tahran'ın ateşkesin "Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonları kapsaması" talebi konusunda.

İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, pazartesi günü sosyal medyada, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. Güvenliğimizi sağlamayan bu anlaşmanın bir parçası değiliz" diye yazdı.

Likud milletvekili Ariel Kallner bana "İsrail kendisini korumaya devam edecektir" dedi. Ancak bunun İsrail'in saldırılarına devam edeceği anlamına gelip gelmediğini netleştirmedi.

"Yapmamız gerekeni yapacağız. Ve dostlarımızın bizi anlamasını bekliyoruz" dedi.

"Bazen müttefikler arasında anlaşmazlıklar olur ve müttefikler, tehlike altında olduklarında birbirlerini de anlamalıdır."

Eski bir Mossad yetkilisi ve İran uzmanı olan Sima Shine ise "Amerikalıların bunu neden kabul ettiğini anlamak zor" dedi:

"İran'ın Lübnan'da ne olacağına karar vermesine izin vererek, ABD İran'a Hizbullah'ı desteklemeye devam etme ve Hizbullah'ın Lübnan sahnesinde önemli bir siyasi aktör olarak kalmasını sağlama imkanı veriyor.

"İsrail bundan memnun değil – ne güvenlik kurumu ne de siyasi kesim."

Siyasi yelpazenin dört bir yanından gelen eleştiri ve öfke kakofonisi ortasında, İsrail Başbakanı pazartesi gecesi gazetecilerin başarısız olduğu yönündeki imalarına sert tepki gösterdi.

Kudüs'te düzenlenen basın toplantısında, "Yetişkin hayatımın büyük bölümünü tek bir hedefe adadım - İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek" dedi.

"Gerekeni yapacağız. Bu hedef konusunda kendimi hiçbir şekilde sınırlamıyorum: İran nükleer silahlara sahip olmayacak."

Ancak Trump ile bazı konularda farklı düşündüklerini de kabul etti.

"Görüşlerimi toplantılarda dile getirdim ancak bizim kendi çıkarlarımız var: Birincisi, nükleer tehdit olmaması; İkincisi, Lübnan - bir tampon bölge oluşturduk ve gerektiği sürece orada kalacağız" dedi.

"İran bizim çekilmemizi istiyordu - bu gerçekleşmedi. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü çok kararlı durdum. Amerikalı müttefiklerimiz bu kararlılığı takdir ediyor. Ayrıca operasyonel özgürlüğümüzü korumakta da ısrarcıyız - eğer saldırıya uğrarsak veya tehdit edilirsek karşılık veririz."

Çoğu zaman zafer ilan etmekte hızlı davranan İsrail Başbakanı, bundan sonra atacağı adımları belirlemek gibi zor bir görevle karşı karşıya.

Güvenlik, onlarca yıldır Netanyahu'nun seçmenlere sunduğu temel unsur oldu. Bu mesajı vermek giderek zorlaşıyor.

7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen yıkıcı saldırılara verdiği yanıt, İsrail'in güvenlik politikasını daha saldırgan bir yaklaşıma kaydırmak oldu - tehditleri kontrol altına almak yerine önceden engellemek.

Bu krize yönelik çözümü, İsrail'in karşı karşıya olduğu tehditleri ortadan kaldırarak Ortadoğu'yu değiştirmek oldu.

Ancak Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre İsrail güçleri Gazze'nin büyük bölümünü yıkmış ve 73 binden fazla kişiyi öldürmüş olsa da, Hamas hâlâ bölgenin yarısının kontrolünü elinde tutuyor ve gücünü yeniden tesis ediyor.

ABD arabuluculuğunda hazırlanan bir barış planı ve Gazze için ABD tarafından atanmış bir yönetim ise, İsrail ile Hamas'ın ateşkes üzerinde anlaşmasından sekiz ay sonra hâlâ belirsizlik içinde kalmayı sürdürüyor.

Netanyahu'nun güvenliğe yönelik yeni yaklaşımı, İsrail güçlerinin Gazze, Lübnan ve Suriye'nin geniş bölgelerini işgal etmesine yol açtı.

Bu yaklaşım, birçok İsrailli'den destek görüyor ve seçimden önce sona ermesi de olası görünmüyor ancak aynı zamanda İsrail'in askeri kaynaklarını ve yedek birliklerini son zerresine kadar zorluyor ve çıkışa dair net bir diplomatik yol da bulunmuyor.

Hizbullah ve İran rejimiyle tekrarlanan çatışmalar, İsrail'in temel düşmanlarını ortadan kaldırmadı; aksine Tahran'ın daha sert çizgideki liderlerin eline geçmesine, ABD-İsrail gücünden daha az çekinmesine ve Hürmüz Boğazı üzerinden daha fazla nüfuz elde etmesine yol açtı.

Şimdi ise İsrail'in baş düşmanı, İsrail'in kilit müttefiki üzerinde etkisi olan taraf olarak görünüyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde (INSS) kıdemli İran araştırmacısı Danny Citrinowicz'e göre, "İsrail'in başarısızlığı, Tahran'a yönelik stratejisinin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. [İsrail] daha gerçekçi ve daha ölçülü öncelikler belirlemek zorunda."

Citrinowicz, Israel Hayom gazetesine yazdığı bir makalede, "İsrail'in anlaşmayı sabote etme girişimi olarak algılanabilecek herhangi bir askeri hamlesine ABD'den sert bir karşılık bekleniyor" dedi.

"Barack Obama yönetimi döneminde Binyamin Netanyahu'nun, Kongre'de ve ABD kamuoyunda destek toplayarak Beyaz Saray'ı aşmaya çalışabildiği dönemden farklı olarak, bu seçenekler şu anda neredeyse mevcut değil."

Netanyahu'nun İsrailli seçmenlere uzun süredir verdiği temel mesaj, politikalarının ve siyasi becerilerinin bölgesel tehditlere karşı en iyi koruma olduğu. Ancak yeni gelişmeler bu vaadin önüne geçiyor gibi görülüyor.

İran'da rejim değişikliği, onun siyasi imajını ve seçim anlatısını kurtarabilirdi.

Bunun yerine, yeni güvenlik yaklaşımı onu bir düşmanla değil, bir müttefikle karşı karşıya olduğu bir çatışma ya da teslimiyet seçeneğiyle baş başa bıraktı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. Yapay zekayı nasıl kullandığımız hakkında .