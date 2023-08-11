Nijer'de Cunta Destekçileri Fransız Üssünde Protesto Etti - Son Dakika
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Nijer'de Cunta Destekçileri Fransız Üssünde Protesto Etti

Son Güncelleme: 11.08.2023 22:24

Nijer'in başkenti Niamey'de binlerce cunta destekçisi, Fransız askeri üssünde toplanarak Fransa'yı protesto etti. Protestocular, Fransa ve ECOWAS'ı eleştirerek yeni yönetimin liderine destek mesajı verdi.

Nijer'in başkenti Niamey'de binlerce cunta destekçisi, Fransız askeri üssünde toplanarak Fransa'yı protesto etti.

Nijer'de 28 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor. Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı vermesinin ardından Nijer'de tansiyon yine yükseldi. Başkent Niamey'de yer alan Fransız askeri üssünde toplanan binlerce cunta destekçisi, Fransa'yı ve ECOWAS'ı protesto etti. "Kahrolsun Fransa, Kahrolsun ECOWAS" sloganları atan protestocular Rusya ve Nijer bayraklarını dalgalandırarak yeni yönetimin lideri Abdourahmane Tchiani'ye destek mesajı verdi. Cunta yönetiminin destekçilerinden protestoya katılan Aziz Rabeh Ali, "Fransızların gitmesini sağlayacağız. ECOWAS bağımsız değil. Fransa tarafından manipüle ediliyor ve dış etki var" dedi.

Nijer'deki protestolar

Nijer'de 30 Temmuz'da Fransız büyükelçiliği önünde cunta destekçilerinin düzenlediği protesto nedeniyle Fransa, vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçmişti. Fransa'nın Nijer'de ülkeye yardım etmek üzere gönderilmiş yaklaşık bin 500 askeri personeli bulunuyor. Askerlerin çoğunluğu Nijer silahlı kuvvetleriyle ortak yönetilen bir tesis olan Niamey yakınlarındaki hava üssünde konuşlandırılıyor. - NİAMEY

Kaynak: İHA
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Batı Afrika, Fransa, Nijer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer'de Cunta Destekçileri Fransız Üssünde Protesto Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer'de Cunta Destekçileri Fransız Üssünde Protesto Etti - Son Dakika
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