Öcalan\'ın çağrısı için hangi tarihler konuşuluyor?

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DEM Parti heyetinin 28 Aralık 2024 ve 22 Ocak'ta İmralı'ya yaptığı ziyaretlerin ardından gözler PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yapacağı çağrıya çevrildi.

DEM Parti yöneticileri kamuoyuna zamanlama konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak Ankara'da, Öcalan'ın bu çağrıyı Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 26'ıncı yıl dönümü olan 15 Şubat'ta yapabileceği konuşuluyordu.

Gerek DEM Parti, gerekse MHP ve iktidar partisi AKP'de ise Öcalan'ın bu çağrıyı Şubat ayı sonuna kadar veya en geç Mart ayı başında yapacağı beklentisi yüksek.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Abdullah Öcalan'a "örgütü lağvet, Meclis'te DEM Parti grubunda konuş" çağrısı ile başlayan sürecin üzerinden geçen yaklaşık dört ay geçti.

Ankara'da Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

DEM Parti kaynakları, Öcalan'ın çağrısının sadece "silah bırakma" çağrısı ile sınırlı kalmayacağını, koşulları ve kapsamlı bir yol haritası da çizeceğine işaret ediyorlar.

'Barzani görüşmesi Öcalan'ın talebi'

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'taki ziyaretin ardından, Öcalan'ın talebi doğrultusunda iktidar ve İmralı'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi vermiş ve siyasi partilerin de sürece ilişkin görüşlerini alarak ikinci görüşmede bunu Öcalan'a iletmişti.

İmralı heyeti ve parti yönetimi ikinci görüşme sonrasında ise Kürt sorunu ile ilgili kesimler, sivil toplum kuruluşları ve parti bileşenleri ile görüşme ve temaslarını sürdürdü.

Heyet 16 Şubat'ta Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile birlikte Kuzey Irak'taki Erbil'e giderek lideri Neçirvan Barzani ve Mesut Barzani ile görüşecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat Pazartesi günü de Süleymaniye'ye geçerek Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani ve diğer parti yetkilileriyle görüşecek.

DEM Parti kaynakları, bu görüşmenin de, örgüte karşı olanlar da dahil bütün kesimlerin sürece katkı sunmasını istediğini belirttikleri Öcalan'ın talebi doğrultusunda planlandığını ifade ediyorlar.

Öcalan'ın çağrısı kimleri kapsayacak?

Öcalan'ın çağrısının zamanlamasına ilişkin net bir takvim bulunmuyor.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Öcalan'ın çağrısının 15 Şubat'a yetişmeyebileceğini belirterek, "Tahminimizce bu ay içerisinde tarihi bir çağrı gerçekleşebilir. İktidar, çözüm ve diyalogla ilgili yol haritalarını açıklamalı" dedi.

DEM Parti ve iktidar kanadında Şubat ayı sonunda veya Mart ayı başında bu çağrının gelebileceği konuşuluyor.

Öcalan'ın çağrısının adresinin Kandil, Suriye'deki yapılanma olarak görülen YPG, DEM Parti ve PKK'nın Avrupa yapılanması olacağı ifade ediliyor.

Çağrının başta örgüt olmak üzere tüm kesimlere duyurulması ve tartışılması için geniş katılımlı bir Kürt konferansı düzenlenebileceği ifade ediliyor.

Çağrının içeriğinde neler olabilir?

DEM Parti kaynakları, Öcalan'ın silah bırakma çağrısının yanı sıra, kapsamlı bir yol haritası açıklayacağı beklentisini dile getiriyorlar.

İmralı heyetinin ikinci görüşmesinin ardından BBC Türkçe'ye konuşan DEM Parti kaynakları, Öcalan'ın çözüm zemini olarak TBMM'yi gösterdiğini, "Bu tartışma Türkiye'deki tüm toplumsal kesimlerin demokratik bir ülkede yaşama tartışmasıdır, demokratik anayasa ile yaşama tartışmasıdır" dediğini aktarmıştı.

İmralı görüşmelerinin ana gündeminin "şiddet ve çatışmanın tamamen gündemden çıkması" olduğunu belirten DEM Parti kaynakları, Öcalan'ın çağrısında hem sürecin yürütülmesi hem de şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak için yapılması gereken yasal düzenlemelere de yer vereceği beklentisini dile getiriyorlar.

Öcalan'ın sürecin sağlıklı ilerlemesi ve örgütle daha doğrudan iletişim kurabilmesi için "tecritin kaldırılması" ve farklı kesimlerle görüşme olanağının sağlanmasını da talep edebileceği ifade ediliyor.

Ortadoğu ve özellikle Suriye'deki Kürtlerin durumu ve statüsüne ilişkin de mesajlar vereceği beklentisi dile getiriliyor.

'Bahçeli süreci dikkatle izliyor'

DEM Parti'de Bahçeli'nin süreçle ilgili kararlı olduğu ve doğru bir noktada durduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha mesafeli durduğu yorumu yapılıyor.

Süreci başlatan MHP lideri Bahçeli ise geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle iki haftadır grup toplantısını gerçekleştiremedi.

MHP kurmayları, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve ülke gündemindeki gelişmeleri yakından izlediğini, sürece ilişkin olumsuz bir durum olmadığını ifade ediyorlar.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan da, geçirdiği operasyon nedeniyle Çarşamba günü Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" görüşünü iletti.

Kayyum atamaları ve terör operasyonları devam edecek mi?

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapmasının beklendiği süreçte, DEM Partili belediyelere kayyum atamaları hız kesmedi ve başta Van olmak üzere yenilerinin de atanabileceği ifade ediliyor.

Bu süreçte, dikkat çeken bir başka gelişme ise İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerine yönelik başlatılan "kent uzlaşısı" operasyonları oldu.

İktidar partisi ve MHP, ilk ''nde, PKK'nın kentlerde silahlanmayı sürdürdüğüne dikkat çekerek, bu kez aynı hataların yapılmayacağını vurguluyorlar.

İktidar kanadında, Öcalan'la süreç ile "terörle mücadele"nin ayrı görülmesi gerektiği ifade ediliyor.

DEM Parti'de ise Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve bu konudaki yol haritasının netleşmesinin ardından "demokratikleşme adımları" atılabileceği beklentisi dile getiriliyor.