Paris\'te aşırı sıcaklar nedeniyle kamusal alanlarda alkol yasağı

Fransız yetkililer, aşırı sıcak hava dalgası sırasında başkentteki hastaneler üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla başkent Paris'te kamusal alanlarda alkol tüketimini ve satışını yasakladı.

Parislilerin 26 Haziran Cuma günü öğlen saatlerinden 27 Haziran Cumartesi sabahı 07.00'ye kadar kamusal alanda alkol tüketmesi kısıtlanacak.

Söz konusu tedbirler, haftasonu boyunca aynı saatlerde geçerli olacak.

Ruhsatlı bar ve restoranlar bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

İspanya, İngiltere ve Fransa'yı günlerdir kavuran sıcak hava dalgasının doğuya doğru kayması beklenirken; Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki meteoroloji uzmanları aşırı hava koşulları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Almanya genelinde Cuma günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor.

Çek Cumhuriyeti'nin büyük bölümü içinse şu anda aşırı hava koşulları uyarısı yürürlükte.

'İklim değişikliğinin izleri var'

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, sağlık personeli sayısını artırmak ve savunmasız grupları korumak amacıyla sağlık alarmı seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını açıkladı.

Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, "Hastanelerde kapasite sınırına yaklaşıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği yetkilisi Simon Stiell, "Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgasında iklim krizinin açık izleri var" dedi ve "yenilenebilir enerjiye daha hızlı geçiş yapılması, ormanların korunması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması" çağrısında bulundu.

Çarşamba günü üst üste ikinci kez en sıcak gününü yaşayan Fransa'da sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor.

Météo-France, Çarşamba gecesi ortalama en düşük sıcaklığın 22 dereceye ulaştığını bildirdi. Ülkenin kuzeybatısındaki Nantes kentinde ise sıcaklık 27,2 derece ölçüldü.

Fransa'da günlerdir süren rekor düzeydeki sıcaklıkların yetkililer halkı davranışlarını duruma göre düzenlemeleri konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, risklerin sadece yaşlılar değil, gençler için de geçerli olduğunu belirtti.

Rist, "Gençler de kalp durması sorunu yaşıyor" dedi.

Rist, Paris'teki ambulans servisinin 24 saatlik bir süre içinde normalin dört katı kadar kalp durması vakasıyla karşılaştığını ifade etti.

Ancak sıcak hava dalgasına bağlı ölüm sayılarına ilişkin henüz doğrulanmış bir veri bulunmadığını vurguladı.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire, başkentte ölüm oranlarının artış gösterdiğini söyledi.

Fransız televizyonuna konuşan Grégoire, "Kendimizi her türlü tehlikeden muaf sanmamalıyız" dedi ve "Özellikle gençleri düşünüyorum... Dün akşam saat 19.30 civarında... sokakta koşan yaklaşık 100 kişi gördüm. Açıkçası bu, sorumsuzluk" diye konuştu.

"Egzersize birkaç gün ara vermekte bir sakınca yok" diye de ekledi.

Bu arada, ülkenin güneyindeki Carpentras kasabasında iki küçük çocuğun ailelerine ait bir araçta ölü bulunmasından günler sonra, Paris'te de üç yaşında bir çocuk bir otomobilin içinde ölü bulundu.

Kuzeybatıdaki Rennes kentinde, Acil Servis Bölümü Başkanı Profesör Louis Soulas, bölgede beş veya altı kişinin evlerinde aşırı sıcaktan öldüğünü belirtti.

Soulas, durumlarını kontrol etmek amacıyla yapılan aramalara yanıt vermemeleri üzerine acil durum ekiplerinin bu kişilerin yanına gittiğini belirterek, "Söz konusu olan sadece çok yaşlılar değil, 60 yaş ve üzeri" dedi.

Rennes'de Pazartesi günü 40,6°C ile rekor kırıldı, ancak ertesi gün bu rekor 41°C ile aşıldı. Önceki rekor 2022 yılına aitti.

Bölgedeki yoğun bakım ünitelerinin "tam kapasiteye ulaştığı" uyarısında bulunuldu.

Lecornu, sağlık sisteminin "zaman içindeki baskıya dayanabilmesi ve en savunmasız kesimleri koruyabilmesi" amacıyla Fransa'nın Orsan sağlık acil durum planının üçüncü seviyeye geçirildiğini belirtti.

Nükleer santraller devre dışı bırakıldı

Fransız öğretmen sendikaları, aşırı sıcaklarda karşılaşılan "kabul edilemez çalışma koşulları" nedeniyle grev çağrısında bulunuyor.

Sendikalar, hafifletici önlemler alınması yönündeki çağrılara rağmen "hiçbir şey yapılmadığını" ve "personel ile öğrencilerin sağlığının ve çalışma koşullarının tehlikeye atıldığını" belirtti.

Fransa'daki üç nükleer santral, aşırı sıcaklar nedeniyle devre dışı bırakıldı.

'En hızlı ısınan kıta'

İklim değişikliği dünya genelinde, ancak özellikle Avrupa'da sıcaklıkların artmasına neden oluyor.

Copernicus İklim Servisi'ne göre Avrupa, küresel ortalamanın iki katı hızla ısında en hızlı ısınan kıta konumunda.

Bu durum; yaz aylarında görülen sıcak hava dalgalarının artmasına, Avrupa'nın su kaynakları üzerindeki baskının büyümesine ve daha şiddetli orman yangınlarına yol açıyor. Geçen yıl Avrupa genelinde 1 milyon hektardan fazla alan yandı. Bu tablodan özellikle İspanya ağır etkilendi.

İspanya'nın sıcaklığa bağlı ölümleri takip eden MoMo izleme sistemi, Pazar ile Çarşamba günleri arasında sıcaklıkla bağlantılı olabilecek 213 ölüm vakası kaydetti.

Hangi ülkelerde ne yaşanıyor?

Almanya'nın güneybatısındaki Bad Bergzabern kasabasında 24 Haziran Çarşamba gecesi hava sıcaklığı 26,2°C'nin altına düşmedi ve 2019'da kırılan ulusal sıcaklık rekorunu egale etti.

Almanya Meteoroloji Servisi (DWD), ülkenin büyük bir bölümünün "sıcaklık stresi" yaşadığını belirtirken; DWD meteoroloğu Oliver Reuter, bu sıcak hava dalgasının nihayetinde "tarihi" nitelikte kabul edilmesinin "oldukça muhtemel" olduğunu ifade etti.

Ayrıca ulusal demir yolu işletmecisi Deutsche Bahn, aşırı sıcaklar nedeniyle seyahat etmek istemeyen yolculara önümüzdeki birkaç gün boyunca ücretsiz bilet iptali imkanı sunuyor.

Lüksemburg'da Çarşamba günü Wormeldingen'de 38,3°C ile şimdiye kadarki en yüksek Haziran ayı sıcaklığını kayıtlara geçti. "Aşırı termal stres" nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm durumu, Cumartesi gecesine kadar uzatıldı.

İsviçre'nin kuzey ve güney bölgelerinin büyük bir kısmı, "ciddi kuraklık durumu" uyarısında bulunan MeteoSuisse tarafından en yüksek seviyede hava durumu alarmına alındı.

Çek Cumhuriyeti genelinde 25 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 30°C'nin üzerindeydi. Çek Hidrometeoroloji Enstitüsü (CHMÚ), sıcaklıkların hafta sonu 40°C'ye kadar çıkmasıyla birlikte Cuma günü sıcak havanın daha da etkisini artıracağını duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceyi bulabilir. Hollanda'da ise yerel saatle Perşembe gece yarısından itibaren 12 eyaletin sekizinde "kırmızı kod" uygulaması devreye gridi. Ülkenin doğusundaki bazı bölgelerde sıcaklığın 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Londra ve İngiltere'nin güneydoğusundaki bazı bölgeler için geçerli olan aşırı sıcaklara ilişkin kırmızı uyarıyı Cuma akşamına kadar uzattı.

İtalya'da, Floransa'daki Uffizi Müzesi bilet satışlarını 28 Haziran'a kadar durdurdu; müzeye yalnızca önceden rezervasyon yaptıranların girişine izin verilecek.

İtalyanlar haftanın başından beri yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor; ancak sıcaklığın zirve yapması beklenen gün Pazartesi ve ülkenin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde gece sıcaklıkları 29 derecenin altına düşmeyebilir.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.