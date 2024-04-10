Şampiyonlar Ligi\'nde yeni format: Takım sayısı artıyor, maç sayısı değişiyor

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezondan itibaren format değişiyor.
Sekiz soruda turnuvanın yeni formatını inceledik:
1955 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak başlayan turnuva 1992/93 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi olarak adlandırıldı.
O sezondan bu yana da aralıklarla turnuvanın formatında değişikliğe gidildi.
Bu sezon yapılan değişiklikle birlikte turnuvaya katılan takım sayısı 32’den 36’ya çıkarılıyor.
Mevcut Şampiyonlar Ligi formatında dörderli sekiz gruba bölünmüş şekilde 32 takım yarışıyor.
Bu grup aşamaları 2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi lig aşaması olarak anılacak.
Bu 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak.
Eskiden takımlar grup formatında üçü evinde, üçü de deplasmanda olmak üzere 6 maç oynuyordu.
Yeni format uyarınca takımlar yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak.
Artık takımlar sekiz farklı takımla karşılaşacak.
Bu maçların yarısını evinde, yarısını da deplasmanda oynayacak.
Sekiz farklı rakibi belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbada sıralanacak.
Daha sonra her takım, bu torbaların her birinden iki rakiple oynayacak şekilde kura çekecek.
Her torbadan bir takıma karşı bir maçı evinde, bir maçı da deplasmanda oynayacak.
Futbol kamuoyunun bir kısmı futbolcuların oynadığı maç sayılarının artışını, futbolcu sağlığını kötü etkileyeceği gerekçesiyle eleştiriyor.
UEFA ise bu formatın kulüplerin kendine yakın güçlerde takımlar da dahil olmak üzere, farklı seviyelerde takımlarla maç yapma fırsatı vereceğini savunuyor.
Eski sistemde kulüpler, Avrupa klasmanında en başarılıdan, en başarısıza doğru dört torbada rakipleriyle eşleşiyordu. Ancak kendi torbalarından hiçbir takımla grup aşamasında oynamıyordu.
Örneğin, İspanya liginin en başarılı takımlarından Real Madrid ile Fransa'nın en başarılı takımlarından Paris Saint-German, birinci torbada yer almalarından dolayı grup aşamalarında birbirleriyle oynayamıyordu.
Ancak yeni sistem bu iki güçlü takımın ilk aşamadan itibaren karşılaşmalarına olanak tanıyacak.
Şampiyonlar Ligi’ne lig formatıyla birlikte dört takım daha eklenecek.
Kulüpler bir önceki sezonun yerel liglerini tamamladığı sıralama ve o ligin bağlı olduğu birliğin kulüp katsayısı sıralamasına bağlı olmaya devam ediyor.
2024/25 sezonunuyla birlikte ilave dört takım ise şöyle belirlenecek:
Takımların oynayacağı sekizer maçın ardından sıralamadaki yerler belli olacak.
İlk sekiz sıradaki takım, son 16 turunu garantileyecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar da son 16 turu için iki maçlı bir play-off oynayacak.
Turnuvayı 25’inci veya daha alt sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılamadan elenecek.
Ligi 9 ile 16’ncı sırada bitiren takımlar eleme aşaması play-off kurasında seri başı olacak. Bu takımlar 17 ile 24’üncü sırada yer alan bir takımla karşılaşacak.
Play-off turunda zafer elde eden takımlar, direkt son 16 turuna giden takımlarla eşleşecek.
Son 16 turundan itibaren maçlar UEFA tarafından seçilen tarafsız bir sahada oynanacak. Finale kadar maçlar haftaiçi oynanacak. Final ise Cumartesi günü oynanmaya devam edecek.
Avrupa’nın iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası Konferans Ligi de benzer bir lig formatına geçiyor.
Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç oynayacak.
Konferans Ligi'nde takımlar 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlar Eylül ve Ocak ayları arasında oynanacak.
Konferans Ligi maçları ise Eylül- Aralık ayları arasına yayılacak.
Standart haftalarda Şampiyonlar Ligi maçları Salı ve Çarşamba günleri oynanırken, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları Perşembe günleri oynanacak.
Şampiyonlar Ligi özel haftasında Şampiyonlar Ligi maçları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.
Avrupa Ligi maçları özel haftasında Çarşamba ve Perşembe günlerinde, Avrupa Konferans Ligi maçları özel haftasında Perşembe günü yapılacak.
Turnuvaların lig aşamalarının her birinin son maç gününde tüm maçlar aynı anda oynanacak.
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