Trump, Malezya\'da uçaktan iner inmez dansa başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında beş gün sürmesi planlanan Asya ziyareti, Malezya ile başladı. Başkanlık uçağı Air Force One'la başkent Kuala Lumpur'a inen Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı.

TRUMP UÇAKTAN İNER İNMEZ DANS ETTİ

İbrahim'le selamlaşan ABD Başkanı, kırmızı halıda yerel dansçıların figürlerine eşlik etti. Enver İbrahim de Trump'a dans ederken eşlik etti.

Trump'ın ASEAN Zirvesi'ndeki ilk gündemi, Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşması olacak. ABD Başkanı'nın Malezya'nın yanı sıra Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

ASEAN ZİRVESİ BAŞLADI

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinin 47. resmi açılış töreni Malezya'nın ev sahipliğinde başkent Kuala Lumpur'da yapıldı. Malay Mail gazetesinin haberine göre, açılış töreninde Malezya Başbakanı ve ASEAN 2025 Başkanı Enver İbrahim konuşma yaptı.

Küresel belirsizliklerin artmaya devam etmesiyle 2025'in ASEAN için yeni sınavlar getireceğine dikkati çeken İbrahim, "Bu zorluklar yalnızca ekonomilerimizi değil, aynı zamanda işbirliğine güvenimizi ve bölünmüş bir dünyada anlayış ile diyaloğun hala üstün gelebileceğine dair inancımızı da sınıyor." dedi.

ZİRVEYE 30'DAN FAZLA LİDER KATILACAK

Bu sene 47'ncisi yapılan zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakanı Li Çiang, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva???????, Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere 30'dan fazla lider katılacak.

"Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik" temasıyla 3 gün boyunca Malezya'nın başkanlığında Kuala Lumpur'da düzenlenecek zirvede liderler bölgesel güvenlik, ekonomik dayanıklılık ve kapsayıcı büyüme konularını ele alacak.

Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Doğu Timor da 11. üye olarak ittifaka katıldı.

ASEAN HAKKINDA

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.