Trump\'tan Los Angeles\'a Ulusal Muhafız Gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki göçmen karşıtı baskınlara karşı başlayan protestoların ikinci gününde, Los Angeles'a Ulusal Muhafızların gönderilmesi talimatını verdi.

Karar, kentin ağırlıklı olarak Latin kökenli nüfusun yaşadığı Paramount bölgesinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi.

Polis gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar, ICE birliklerinin yasa dışı göçmenleri gözaltına almak için baskınlar düzenlemesinin ardından başladı.

Trump, Ulusal Muhafız birimlerinin "geçici olarak" göçmenlik görevlilerini koruyacağını belirten emrinde, "Eğer protestolar veya şiddet eylemleri, yasaların uygulanmasını doğrudan engelliyorsa, bu durum ABD hükümetinin otoritesine karşı isyan anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

California Valisi Gavin Newsom sosyal medyada, "Federal hükümet California Ulusal Muhafızları'nın kontrolünü ele aldı ve Los Angeles'a 2 bin asker konuşlandırıyor. Bu, kolluk kuvvetlerinde bir eksiklik olduğu için değil, bir gösteri istedikleri için" dedi.

Protestoculara seslenen Newsom, "Onlara bu gösteriyi vermeyin. Asla şiddet kullanmayın. Barışçıl şekilde sesinizi duyurun" diye yazdı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X üzerinden yaptığı açıklamada, Los Angeles'ta yerel kolluk kuvvetlerine destek vermek üzere Ulusal Muhafızların "hemen" görevlendirildiğini duyurdu.

Hegseth, şiddet olaylarının sürmesi durumunda Camp Pendleton'daki aktif görevdeki deniz piyadelerinin de "yüksek alarm seviyesinde" hazır beklediğini belirtti.

"Şehirdeki şiddet yanlısı toplu saldırılar, ülkemizden suçlu yasadışı yabancıların çıkarılmasını engellemek için tasarlanmış birer suç eylemidir," diyen Hegseth, yaşananları "suç kartelleri tarafından yönlendirilen tehlikeli bir işgal" ve "ulusal güvenlik riski" olarak nitelendirdi.

Bakan ayrıca, Trump yönetimi altında "federal ajanlara ve tesislere yönelik şiddet ve yıkımın asla hoşgörüyle karşılanmayacağını" söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise şehir sınırları içinde Ulusal Muhafızların konuşlandırılmadığını söyledi.

ICE baskınlarını ve protestolarda görülen şiddet olaylarını eleştiren Bass, Cumartesi gecesi görev yapan Los Angeles polisi ve yerel kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Ancak Ulusal Muhafızların Los Angeles şehrinin başka bölgelerinde bulunup bulunmadığı hâlâ netlik kazanmış değil.

New York Times gazetesine göre, Paramount kentinde polisle göstericiler arasındaki gerginlik son bir saat içinde tırmandı. Haberde, protestocuların polise havai fişek fırlattığı, güvenlik güçlerinin ise biber gazı kapsülleri ve başka silahlarla karşılık verdiği belirtiliyor.

'Çok sayıda kişi gözaltına alındı'

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), şehir merkezinde bir gözaltı merkezinin çevresindeki protestolara müdahale ettiklerini açıkladı.

LAPD merkez birimi, "Defalarca uyarılmalarına rağmen dağılmayan çok sayıda kişi gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Polisin, "ağrı ve rahatsızlık verebilecek" ölümcül olmayan mühimmat kullanma yetkisi aldığı da belirtildi.

Trump'tan Ulusal Muhafızlara teşekkür: 'Artık protestolarda maske yasak'

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Los Angeles'taki görevlerinden ötürü Ulusal Muhafızlara teşekkür etti, "İyi iş çıkardınız" dedi.

Demokrat yönetimlere bir kez daha yüklenen Trump, protestoları "Radikal solun, genellikle para karşılığı kışkırtılan ayaklanmaları" olarak tanımladı ve şunları söyledi:

"Artık protestolarda maske takmak yasak olacak."

Ancak BBC, Trump'ın emrine rağmen Ulusal Muhafızların gerçekten Los Angeles'a ulaşıp ulaşmadığını henüz bağımsız olarak doğrulayabilmiş değil.

Çatışmalar nasıl ve ne zaman başladı?

Cumartesi günü yaşanan çatışmalar, Los Angeles şehrinde yer alan ve yaklaşık 51 bin kişinin yaşadığı Paramount kentinde yoğunlaştı.

Compton'ın komşusu olan bu küçük şehir, bölgede yeni bir göçmen baskınlarına dair haberlerin çıkmasının ardından gösterilerin odağına dönüştü.

LA County Şerif Departmanı, Cumartesi öğlen saatlerinde Paramount Bulvarı'nda büyük bir kalabalığın trafiği tıkadığını ve bölgede "yasadışı toplanma" ilan edildiğini duyurdu.

İlk çatışmalar, Cuma günü Los Angeles'ta ICE'nin şehir genelinde gerçekleştirdiği baskınlarla başladı.

CBS'in haberine göre, baskınlar Westlake Mahallesi ve Güney Los Angeles'ta yoğunlaştı.

Haftalık ICE operasyonları kapsamında kentte toplam 118 kişi, sadece Cuma günü ise 44 kişi gözaltına alındı.

California Valisi Gavin Newsom, bu baskınları "zalimce" olarak nitelendirdi.

Amerikan CBS haber kanalı, daha sonra gözaltına alınan kişilerin Federal Bina'da tutulduğunun ortaya çıkmasının ardından şehir merkezindeki bu binanın protestoların odağı haline geldiğini bildirdi.

Dış cephesine sprey boyayla yazılar yazılan binaya çeşitli cisimler atıldığı bildirildi. Polis, olayları "yasa dışı toplanma" olarak ilan etti.

Cumartesi günü ise Paramount'ta bir başka baskın söylentisi üzerine 400 kadar kişi yeniden protestoya katıldı.

Ulusal Muhafızlar ne zaman ve nasıl görevlendirilir?

ABD Ulusal Muhafızları, genellikle eyalet valileri tarafından yerel düzeyde göreve çağrılır.

Ancak Trump, Associated Press'e konuşan California Valisi Newsom'un ofisine göre, federal hükümetin kontrolünü sağlayan bir yasa hükmüyle bu yetkiyi devraldı.

Bu yasa, yalnızca belirli durumlarda, örneğin ABD'ye bir saldırı olması ya da saldırı tehdinin bulunması, federal yasaların normal yollarla uygulanamaması durumlarında geçerli.

Trump, protestoların ve baskınlara karşı koymanın bir "isyan" olduğunu savunarak bu maddeyi devreye sokmuş görünüyor. Ancak bu yetkinin valinin onayı olmadan kullanılabilir olup olmadığı net değil.

Demokratlar'dan tepki: 'Bu bir gösteriden ibaret'

Başkan Trump'ın Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararına California Valisi Gavin Newsom ve Demokrat Partili isimlerden sert eleştiriler geldi.

Newsom, federal hükümetin baskınları ve şiddeti "bilinçli olarak kışkırtarak bir gösteri sahnelemek istediğini" söyledi.

Kongre üyesi Sara Jacobs, Trump'ın kararını "gereksiz bir tırmandırma" olarak tanımladı:

"Hiç kimse yaşadığı yerin askerî bir bölgeye dönüşmesini istemez. Bu, kamu güvenini zedeler."

Senatör Alex Padilla da benzer bir açıklama yaptı ve "Ulusal Muhafızların bu şekilde kullanılması tamamen uygunsuz ve yanlış yönlendirilmiş bir görevdir. Trump yönetimi toplumlarımızda daha fazla kaos ve bölünme yaratıyor" dedi.